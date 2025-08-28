Luc Gibbons s'interroge sur l'avenir "incertain" du poste auxiliaire de la SQ à Saint-Félicien

Le maire de Saint-Félicien se questionne sur le sort des installations de la SQ dans sa municipalité. Il affirme que des personnes de la SQ lui ont manifestement fait savoir que l’avenir du poste auxiliaire Domaine-du-Roy, à Saint-Félicien, était incertain. En guise de pression politique, le maire affirme que le prochain paiement de la municipalité pour les services de la SQ — paiement qui doit couvrir 50 % de la quote-part de la Ville et qui est dû pour le 31 octobre — ne sera pas effectué tant qu’il n’aura pas rencontré la députée du comté Roberval, Nancy Guillemette.

Pour appuyer cette rumeur, il affirme: « Des dirigeants de la SQ m’ont dit à quelques reprises “on va faire encore un bout à Saint-Félicien. On verra pour le futur”. Donc, à long terme, nous n’avons aucune garantie que le poste va rester ouvert. Ça pourrait fermer. »

Population préoccupée

Depuis quelques mois, le maire constate par ailleurs une augmentation des préoccupations de la population en lien avec la sécurité sur le territoire.

« L’absence de la SQ dans notre municipalité est remarquée. J’ai rencontré des dirigeants de la SQ à plusieurs reprises pour partager nos préoccupations. Je m’interroge sur leur vision à long terme pour Saint-Félicien. »

Amendes émises par la SQ

Selon le maire de Saint-Félicien, les amendes émises dans les rues de la municipalité « ne représentent même pas la moitié des interventions de la Sûreté du Québec. Pourtant, notre facture ne cesse d’augmenter. »

Voici les données de la cour municipale de Saint-Félicien quant aux amendes émises par la SQ sur son territoire:

2022 2023 2024 2025 (à ce jour) Nombre total d’amendes émises 1 776 1 414 1 460 974 Nombre d’amendes sur les routes numériques 1 287 973 954 636 Nombre d’amendes dans les rues de la ville 489 441 402 -

Facture trop élevée?

Luc Gibbons se questionne également sur la quote-part que doit verser Saint-Félicien pour les services de la SQ.

« Comment expliquer une facture aussi salée alors que l’on observe clairement une baisse de la présence policière dans nos rues », s’interroge-t-il.

« La sécurité de notre population est primordiale pour assurer une belle qualité de vie chez nos aînés et chez nos plus jeunes. Un milieu sécuritaire permet à toutes et à tous de s’épanouir et d’avoir une vie stimulante. Il faut que la SQ assure un service de proximité à la hauteur des attentes de la population », conclut le maire.