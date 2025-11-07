Les municipalités réagissent

Les villes de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini ont interpellé leurs citoyens afin de les sensibiliser à des actes de vandalisme récemment commis envers les infrastructures municipales.

De son côté, la Ville de Saint-Félicien a dénoncé, sur sa page Facebook, un acte de vandalisme qui a endommagé un pavillon du parc du Sacré-Cœur. Les rampes de l’infrastructure ont été brisées, ce qui a nécessité une réparation au coût approximatif de 1400 $. Le maire en fonction, Luc Gibbons, en a profité pour prendre la parole.

« Les municipalités mettent beaucoup d’argent pour que nos villes soient accueillantes et que nos équipements répondent aux attentes de la population. Quand on se fait vandaliser, c’est décevant. C’est de l’argent qu’on ne pourra pas mettre ailleurs. C’est de l’argent qu’on perd », a-t-il dit en entrevue avec Le Nouvelles Hebdo le 24 octobre dernier.

Selon Luc Gibbons, la sensibilisation joue un rôle essentiel dans la prévention du vandalisme.

« Ça part de nos familles. Les parents ont un rôle à jouer. Nos jeunes sont les citoyens de demain. Il faut les sensibiliser, c’est important. Le bien commun sert à tout le monde et à eux aussi », a-t-il soutenu, en ajoutant que les établissements scolaires devraient également contribuer à cette démarche puisqu’à son avis, il s’agit d’un effort qui doit être collectif.

Par ailleurs, le récent acte de vandalisme au parc du Sacré-Cœur ne représente pas un cas isolé. En mai dernier, la Ville de Saint-Félicien avait signalé des actes de vandalisme dans une publication sur sa page Facebook.

Parmi les incidents rapportés figuraient la destruction des filets du terrain de volleyball ainsi que des dommages à la marina. Le bloc sanitaire de la halte VR, situé derrière La Fournée, avait été vandalisé pour la troisième fois. À la Féliscène, des lattes avaient également été arrachées de la structure.

En 2024, quatre autres actes de vandalisme ont été recensés.

Dolbeau-Mistassini s’exprime

Parallèlement, le 21 octobre dernier, la Ville de Dolbeau-Mistassini s’est exprimée sur les réseaux sociaux dans le but de dénoncer un acte de vandalisme survenu la semaine précédente.

Le béton fraîchement coulé dans le cadre de travaux de construction de trottoirs avait alors été abîmé. Une photo publiée à l’appui montre que des roches ont été projetées sur la surface, endommageant l’ouvrage en cours.

« Nos équipes ont dû y passer plusieurs heures pour réparer les dégâts... Et c'est tout le monde qui paie pour ça », peut-on lire dans la publication.

Le vandalisme est un phénomène fréquent et il se manifeste sous diverses formes, telles que des graffitis ou des bris d’équipements sportifs extérieurs, a précisé la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Les intrusions par effraction et les portes endommagées sont aussi courantes sur les sites saisonniers, souvent inoccupés durant certaines périodes de l’année. En conséquence, la Ville s’efforce d’acquérir davantage de matériel certifié anti-vandalisme, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.