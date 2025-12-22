Les urgences débordent dans plusieurs régions du Québec

À l’approche imminente du temps des Fêtes, les urgences des hôpitaux sont débordées, et ce dans plusieurs régions du Québec.

Dans les sept de 17 régions administratives de la province, le taux d’occupation des civières dans les urgences dépasse la capacité des hôpitaux, selon des données d’Index Santé compilées dimanche soir. Les Laurentides (151 %), Laval (141 %), Chaudière-Appalaches (136 %) et Montréal (133 %) sont les quatre régions les plus touchées.

Ailleurs au Québec, l’Outaouais (118 %), la Montérégie (117 %) et Lanaudière (115 %) sont également aux prises avec des files d’attente trop longues pour voir un médecin, rapporte La Presse.

Au Québec, globalement, le taux d’occupation des civières est de 107 %. C’est trop pour les professionnels de la santé, mais cela demeure une amélioration par rapport aux derniers jours, où cet indicateur a affiché jusqu’à 125 %.