L'employeur conclut des projets de convention collective avec le syndicat

Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) affirment avoir conclu des projets de convention collective.

Selon La Presse, ces ententes couvrent à la fois les unités de négociation des opérations postales urbaines et des facteurs ruraux et suburbains.

Le Conseil exécutif national du STTP recommande à ses membres de voter en faveur des accords lors des votes de ratification qui auront lieu au début de 2026.

Postes Canada indique que les accords de principe prévoient des augmentations salariales de 6,5 % la première année, une augmentation de 3 % pour la seconde et des augmentations suivant l’inflation pour les années subséquentes. Ils prévoient aussi une bonification des avantages sociaux et un modèle de livraison des colis la fin de semaine.

La rédaction par les parties de toutes les dispositions est terminée, à l’exception de certaines clauses touchant au programme d’assurance-invalidité de courte durée, qui doit être amélioré. Ces dernières modifications doivent être finalisées avant le 16 janvier, selon un cadre déjà convenu qui définit les ajouts clés à intégrer. Les deux conventions collectives seraient en vigueur jusqu’au 31 janvier 2029.