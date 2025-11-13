Un nouveau quartier voit le jour à Saint-Prime

Le développement résidentiel se poursuit à Saint-Prime avec l’arrivée d’un nouveau quartier : Vertuose. La municipalité prévoit la construction de quelque 300 portes réparties sur une période d’environ vingt ans. Les travaux de la première phase ont récemment été lancés.

À Saint-Prime, la maison unifamiliale demeure le type d’habitation le plus répandu. Or, la demande pour les logements multifamiliaux est en croissance.

« Dans les dernières années, on a développé du multilogement avec des entreprises privées qui ont eu un intérêt. Ça a commencé avec un projet de deux multilogements. Ça s’est poursuivi. Aussitôt que les logements sont prêts, ils sont loués », fait savoir la mairesse Marie-Noëlle Bhérer.

Le projet Vertuose, porté par la Ville de Saint-Prime à titre d’autopromoteur, vise à répondre aux besoins résidentiels actuels et futurs en offrant une gamme diversifiée d’habitations, allant de l’unifamilial au multifamilial.

Dans la première phase, le développement comprendra notamment six maisons en rangée sur la nouvelle rue de la Clé-des-Champs, offrant ainsi une solution abordable pour accéder à la propriété.

Dans le multifamilial, deux terrains ont été réservés pour accueillir des projets intégrés. « Sur le même terrain, un propriétaire peut par exemple implanter quatre bâtiments de quatre, de cinq ou de six logements », explique la mairesse.

La sphère commerciale n’a pas été oubliée. « On a ici six terrains sur le plan pour du commerce de proximité, qu’on appelle aussi commerce de voisinage. On parle d’une petite entreprise, un café ou un bistro. Ça pourrait prendre toutes sortes de formes », indique-t-elle.

En construisant son nouveau quartier, la Ville de Saint-Prime mise sur une approche intergénérationnelle pour créer un milieu de vie inclusif et rassembleur.

Le volet environnemental

La nature a une place importante dans le projet Vertuose. « Dans le passé, il y a moins d’arbres dans les autres quartiers. C’était posé sur les épaules des citoyens qui construisaient leur maison. Dans ce quartier, entre les rues, on s’est gardé une bande municipale entre les terrains qu’on va boiser », dit Marie-Noëlle Bhérer.

Le quartier est conçu pour intégrer une couverture végétale couvrant 30 % de sa surface totale. Pour ce faire, la Ville s’est tournée vers le Cégep de Saint-Félicien.

« On a des forces vives dans la communauté. On va les utiliser. On a deux personnes-ressources qui sont des enseignants en milieu naturel. Ils nous ont fait des plans. Ils ont des projets avec les étudiants pour venir implanter ces arbres dans le milieu. »

Un bel engouement

Le projet suscite déjà un bel engouement au sein de la communauté. Par exemple, la première phase comprend entre autres 12 terrains résidentiels unifamiliaux. Un total de 60 noms figurent sur la liste d’attente.

Les travaux de construction de la première rue ont récemment commencé, tandis que ceux de la deuxième rue sont prévus pour le printemps prochain. Les premières maisons pourraient lever de terre à compter de l’été ou de l’automne 2026.

Pour sa part, la mairesse ressent un sentiment de fierté de voir ce projet se concrétiser, après deux années de développement soutenu.

Notons que la population n’aura pas à assumer les coûts de ce projet. « On prend le coût des infrastructures et on le divise sur les terrains. On ne fait pas de profit avec la vente des terrains. »

Le quartier Vertuose est situé le long du chemin du Quai, à quelques pas du lac Saint-Jean.