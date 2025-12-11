Le Club Passe-Partout craint une baisse du tourisme hivernal

La voie d’accès que devront utiliser, cet hiver, les motoneigistes venant de l’extérieur de la région, pour se rendre au nord du Lac-Saint-Jean risque, selon le président du Club Passe-Partout de Roberval, de provoquer un recul économique chez plusieurs commerces, dont une part importante des revenus hivernaux découle directement de cette clientèle touristique.

Ces motoneigistes en provenance de Saint-Raymond-de-Portneuf, de La Mauricie, de Québec ou de La Beauce empruntent le sentier régional 355. Jusqu’à la fin de l’hiver dernier, ils pouvaient traverser le village de Lac-Bouchette pour rejoindre Roberval, une option désormais impossible.

« Cet hiver, ils devront utiliser la 355 pour monter vers Saint-André, poursuivre jusqu’à Desbiens, redescendre ensuite vers Chambord, puis Saint-François-de-Sales, avant d’arriver Roberval et Saint-Félicien. Ce parcours impose un détour considérable », précise Claude Fournier, président du Club Passe-Partout.

Selon lui, les hôtels Château et Travelodge à Roberval, ainsi que l’Hôtel du Jardin et l’Hôtel Boréalie à Saint-Félicien, enregistrent normalement une hausse notable de leur achalandage hivernal grâce aux motoneigistes qui y séjournent et qui prennent leurs repas sur place. « Cet hiver, la tendance pourrait changer », souligne-t-il.

« Ce détour pourrait aussi toucher les stations-service et les restaurateurs du secteur », poursuit-il.

Relais prévu près du sentier régional 355

Pour la saison hivernale à venir, la 355 conserve son lien entre Lac-Édouard et Saint-André afin de rejoindre Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Alma.

« Une voie d’accès temporaire de 10 kilomètres partira de la 355, vis-à-vis Lac-Bouchette, afin de conduire les motoneigistes près du village sans leur permettre d’y circuler. Un relais se monte en ce moment près de la route 155, à la hauteur de Pétrole RL. Toutefois, la traversée du village par les rues locales ne sera plus possible », mentionne Claude Fournier.

Il note également une contestation locale : « Dans certains secteurs de Lac-Bouchette, une portion des résidents refuse tout passage de motoneiges près de leur propriété. Nous ne disposons d’aucun moyen pour modifier cette position. »

Solutions pour les motoneigistes de Lac-Bouchette

Afin de soutenir les motoneigistes résidents à Lac-Bouchette et détenteurs d’un droit de passage, le Club Passe-Partout aménagera un sentier local. Les adeptes pourront ainsi, à partir de la 83, qui rejoint la 355 et traverse Saint-François-de-Sales, se rendre ou partir du côté est de Lac-Bouchette.

« Nous détenons maintenant l’ensemble des droits d’accès nécessaires et nous travaillons déjà sur des ajustements pour offrir, l’an prochain, un accès plus simple aux motoneigistes à l’intérieur de Lac-Bouchette », conclut M. Fournier.