16e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de VHR

La 16e édition des Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR) s’est tenue à Québec, le 9 décembre 2025.

Cette cérémonie vise à souligner le travail de bénévoles dont les actions, menées au sein d’un club ou d’une fédération, ont eu un impact significatif à l’échelle locale ou régionale.

Cette année, deux bénévoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se sont démarqués par leur engagement à assurer la sécurité et la qualité des sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain (VTT) ont été récompensés : Jean-François Morissette, pour le volet VTT, et Gérald Gagné, pour le volet motoneige.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, et le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Éric Girard, étaient présents lors de l’événement pour féliciter les lauréats pour leur contribution.

En marge de l’événement, le ministre Julien a annoncé une aide financière de près de 16 millions de dollars destinée à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, à la Fédération Québécoise des Clubs Quads et à leurs clubs affiliés. Cette somme servira à financer des projets visant à améliorer la sécurité des sentiers, notamment par l’achat d’équipements, l’installation de signalisation et la formation d’agents de surveillance.