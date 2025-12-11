Le Zoo sauvage de Saint-Félicien en mode Noël

Cette année, le Zoo sauvage de Saint-Félicien vous invite à découvrir des activités spéciales pour célébrer Noël dans un cadre naturel enchanteur. Vivez la Magie de Noël au Zo-ho-ho sauvage de Saint-Félicien. Offrez-vous des moments inoubliables en famille.

Tous les jours : Train boréal, collations et rencontres animées, restaurant et boutique, rallye du lutin, ambiance féérique, photobooth, maquillage, mascottes, jeux gonflables, cinéma en matinée et plus encore.

Café ou chocolat chaud gratuit

Du 26 au 30 décembre, café ou chocolat chaud gratuit pour les 100 premiers visiteurs, tous les jours, entre Noël et le jour de l’an.

S’ajoutent comme activités le 26 décembre, une balade VIP en minibus à la recherche des rennes du père Noël et une rencontre avec le père Noël. Les 27, 28 décembre, 3 et 4 janvier, rencontrez Gobi, le chameau de Bactriane. Prendre note que le Zoo sera fermé les 24-25-31 décembre et 1er janvier.

Promotion pour les passeports

« Nous avons également une promotion spéciale pour obtenir votre passeport du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Cette année, nous célébrons la prévente des fêtes du Passeport Zoo ou duo Zoo et Val-Jalbert annuel, en vous offrant la possibilité de choisir entre quatre promotions bien spéciales : passeport Zoo annuel 2025 à prix régulier et on te donne le 2026 gratuitement ; passeport duo Zoo et Val-Jalbert annuel 2025 et on te donne le 2026 gratuitement; passeport Zoo annuel 2026-2027 en prévente ou encore le passeport duo Zoo et Val-Jalbert 2026-2027 en prévente », explique Mélanie Ménard, directrice communication et marketing au Zoo sauvage.