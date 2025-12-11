Des citoyens mécontents du comportement de certains motoneigistes

Les élus du nouveau conseil municipal de Lac-Bouchette a écouté, lors de sa plus récente séance, les interventions de sept citoyens qui dénoncent depuis un moment l’attitude, lors, de la dernière saison hivernale, de motoneigistes circulant dans une bleuetière malgré l’interdiction, ainsi que le passage rapide et bruyant d’autres conducteurs près des résidences, de jour comme de nuit.

Après plusieurs échanges avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), les élus concluent que la circulation des motoneiges dans le village demeure impossible, ce qui privera la localité d’une manne appréciable durant la saison hivernale.

Rues interdites

L’an dernier, les motoneigistes traversaient Lac-Bouchette pour rejoindre Roberval par la rue de l’Ermitage. Une portion du parcours leur offrait un aménagement spécifique afin d’éviter tout déplacement sur le pavé et de favoriser un passage sur une bande de neige compactée.

« Sur cette courte distance, une butte s’y trouve. Certains motoneigistes montaient cette pente à grande vitesse tout en générant un vacarme notable. Imaginez des résidents qui tentent de dormir et qui subissent soudainement ce tumulte provoqué par un comportement irresponsable », souligne le maire Vital Dumais.

À la municipalité, un mince espoir subsiste pour dégager une solution avant la prochaine saison. Toutefois, la complexité du partage de territoire entre résidents et amateurs de motoneige limite fortement les chances d’en arriver à un accommodement satisfaisant.

Un nouveau maire désolé

Le nouveau maire Vital Dumais exprime sa déception devant une situation qu’il évoquait déjà durant la campagne électorale, alors qu’il ambitionnait une hausse de l’achalandage touristique.

« J’ai présenté ce souhait à plusieurs reprises dans les jours précédant mon élection. Nous sondons différentes pistes pour maintenir le tourisme hivernal, mais tout indique un recul du nombre de motoneigistes venant de l’extérieur pour le prochain hiver », conclut Vital Dumais.