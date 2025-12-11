Une reprise des négociations envisagée suite à une lettre de parents indignés

Des parents d’enfants qui fréquentent le centre de la petite enfance (CPE) Le Jardin de Robi, à Roberval, demandent aux deux parties de reprendre les négociations. Rappelons que les employées du CPE sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre.

Le mois dernier, les parents avaient invité la partie patronale et le syndicat affilié à la CSN à recourir à l'arbitrage. Dans le contexte, ceux-ci étant exaspérés par la situation, ont publié une lettre mercredi matin sur Facebook. Ils mentionnent notamment que le statu quo est devenu insoutenable et qu’aucune des parties n’en sort gagnante, et surtout pas les enfants. Les parents demandent ainsi des actions concrètes, une avancée réelle et un engagement clair à régler ce conflit dans les plus brefs délais.

Actuellement, les syndiquées membres du Syndicat des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs de la région sont toujours installées dans le stationnement du CPE. Celles-ci attendent de nouvelles propositions de l’employeur avant d’aller à sa rencontre. Interrogée par Radio-Canada, la présidente de l’Association patronale CPE-BC Saguenay-Lac-Saint-Jean, Suzanne Julien, précise que le seul sujet en suspens présentement se trouve à être le 30 minutes de pause repas rémunéré qui est demandé.