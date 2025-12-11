Québec accorde 800 000 $ pour la réfection de la piscine du Cégep de St-Félicien

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, annonce, au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, Martine Biron, l’octroi d’une aide financière de 800 000 $ afin de couvrir une partie des frais liés à la réfection de la piscine du Cégep de St-Félicien.

Le coût total des travaux est évalué à 1,1 M$. La somme versée, provenant des budgets du Plan québécois des infrastructures encore disponibles pour l’exercice financier 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations, permettra de réaliser des travaux majeurs de réparation de la tuyauterie, du béton ainsi que la réfection de la céramique.

Le bassin, fermé depuis la fin août 2024 à la suite de la découverte d’un bris majeur, devrait à nouveau être accessible à la population dès la fin des travaux, prévue pour le début février.

La députée en mode solutions

« Dès que j’ai été mise au courant de la situation du Cégep, je me suis immédiatement mise à la recherche de solutions pour que la population de Saint-Félicien puisse retrouver l’accès à cette infrastructure essentielle. La piscine du cégep joue un rôle central pour nos familles, nos étudiants et nos organismes. Je suis très heureuse que nous puissions aujourd’hui confirmer cet appui financier, qui assurera la remise en service d’un service dont notre communauté a réellement besoin », commente Nancy Guillemette, députée de Roberval et Whip adjointe du gouvernement.

« Cette somme inattendue est la bienvenue. Elle permettra de couvrir plus que la moitié des investissements consacrés à la réfection du bassin. Je remercie la ministre de l’Enseignement supérieur et notre députée pour leur soutien envers les familles et les étudiants », ajoute Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de St-Félicien.