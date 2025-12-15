Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean intensifie ses efforts contre le gaspillage alimentaire

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a franchi un nouveau cap dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Au cours de la dernière année, l’établissement a redistribué plus de 50 000 kg de denrées à la Tablée des chefs, soit l’équivalent d’environ 125 000 repas, qui auraient autrement été jetés.

Ces avancées s’inscrivent dans le cadre de collaboration établie dans les dernières années avec des partenaires tels que Moisson Saguenay, la Table agroalimentaire, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et la Tablée des chefs.

« Nous sommes très fiers des retombées positives et du travail exceptionnel de nos équipes. Depuis plusieurs années, la lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur de nos priorités, et nous poursuivons l'optimisation de nos processus de production. Avec 3 millions de repas servis annuellement au CIUSSS, chaque amélioration a un impact significatif. », a souligné Josée Vincent, directrice adjointe à la direction de la logistique et des services techniques du CIUSSS.

Approvisionnement local en croissance

Les efforts du CIUSSS ont également permis d’augmenter l’approvisionnement de l’établissement auprès des producteurs régionaux de 13,8 % dans la dernière année.

Selon la plus récente quantification réalisée par l’ITHQ, la part des achats alimentaires provenant de producteurs régionaux est ainsi passée de 25,9 % en 2022-2023 à 39,7 % en 2024-2025, générant 719 000 $ de retombées économiques supplémentaires pour la région.

Parmi les fournisseurs locaux figurent la Fromagerie Perron, la Boulangerie du Royaume, Miel des ruisseaux, Délices du Lac-Saint-Jean et Céréales Normandin.

De plus, huit catégories d’aliments proviennent désormais à plus de 50 % de la région, dont les légumes frais, pains, fromages, produits laitiers, charcuteries, porc et volaille.