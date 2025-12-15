La municipalité de Desbiens invite les citoyens à lui prêter des objets d’époque

La Ville de Desbiens s’apprête à célébrer son 100e anniversaire au mois de février 2026. Pour marquer l’événement, la municipalité souhaite organiser une exposition itinérante qui fera voyager les citoyens et les visiteurs à travers le temps et les lieux emblématiques de la ville.

Durant l’année du centenaire, la municipalité souhaite ainsi mettre en valeur les trésors patrimoniaux de Desbiens et invite toute la population à contribuer.

« Notre objectif c’est aussi que les gens vivant à Desbiens et les gens originaires de Desbiens puissent mettre en valeur leur propre histoire à travers la nôtre. », explique Caroline Lemieux, agente de développement et responsable des communications de la Ville de Desbiens.

Cette exposition, qui promet de faire découvrir des anecdotes et des endroits parfois méconnus des habitants de Desbiens eux-mêmes, se renouvellera à toutes les étapes.

« Chaque fois, ce ne sera pas les mêmes objets puis ça va permettre aux gens de redécouvrir des lieux qui ont changé et qui ont évolué. », souligne Mme Lemieux.

Parmi les lieux envisagés, le Centre d’Histoire et d’Archéologie de la Métabetchouane pourrait accueillir l’exposition en présentant des artéfacts reliés à son propre passé. Les citoyens qui ont des objets d’époque pourront également les mettre en valeur à ce moment-là.

Bien que la programmation officielle n’ait pas encore été dévoilée, la municipalité assure que cette activité s’inscrira pleinement dans l’esprit des festivités du centenaire de Desbiens qui se voudront rassembleuses, accessibles et abordables, tout en évoquant une touche de nostalgie.

« On veut présenter le côté moderne de la ville parce que nous sommes fiers d’où nous sommes rendus, mais aussi conserver un regard vers l’arrière pour faire découvrir aux gens ce qui se faisait avant. », poursuit-elle.

Les partenaires invités à contribuer

En plus de ses citoyens, la Ville de Desbiens invite également ses partenaires locaux, commerçants, organismes communautaires et institutions à participer à l’exposition itinérante et à mettre en lumière leur propre histoire.

« Je pense à l'épicerie qui pourrait présenter de vieux contenants et de vieilles bouteilles, mais aussi faire découvrir que ça fait longtemps qu'elle est implantée à Desbiens, qu'elle a changée de mains en cours de route, qui l'a possédée et comment elle a évoluée. », raconte Caroline Lemieux.

De même, l’auberge Maison Zachary, autrefois la propriété des Pères rédemptoristes, conserve encore aujourd’hui des traces de ce passé.

« Les copropriétaires ont ce souhait de garder un cachet de cette histoire-là dans les lieux, mais les gens de Desbiens qui n’ont pas besoin d’hébergement ne vont pas nécessairement aller la visiter », explique-t-elle.

Les citoyens répondent à l’appel

À l’approche du centenaire, la collection d’objets d’époque de la Ville de Desbiens prend déjà de l’ampleur et de nombreux citoyens ont même indiqué à la municipalité leur intention de prêter plusieurs artéfacts.

« On a déjà une liste potentielle d’objets, mais les gens ne sont pas encore venus nous les porter puis, de toute façon, on ne veut pas qu'ils viennent trop tôt nous les apporter parce qu’il va falloir les entreposer à un endroit. », explique Caroline Lemieux.

Parmi les contributions attendues, Christian Côté, fils de l'ancien cordonnier de Desbiens, architecte et peintre, agrémentera l’exposition de ses créations artistiques.

« On va profiter du centenaire pour donner à son exposition une saveur historique. », conclut-elle.