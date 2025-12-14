Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean aux commandes d’une enveloppe de 4M$

Au début du mois de novembre, le ministère du Tourisme a confirmé la reconduction d’un soutien financier de 4 millions de dollars pour le développement de l'offre touristique du Québec. Pour la troisième fois, la gestion de ce programme est confiée à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui devient à nouveau le maître d’œuvre de cette initiative provinciale.

S’inscrivant dans la reconduction de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme – Soutien aux projets collectifs pour la période 2025 à 2027, ce programme vise à appuyer la croissance du secteur touristique québécois par la mise en œuvre d’initiatives, conçues pour répondre aux besoins et aux enjeux partagés par les entreprises de l’industrie, tout en stimulant le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique dans toutes les régions du Québec.

« L'objectif c'est de venir mettre en place des solutions ou des actions qui bénéficient à l'industrie touristique de plusieurs régions. Plus on est de région ensemble et plus on est gagnant avec ce levier-là. », explique Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle précise toutefois que les subventions offertes dans le cadre de ce programme ne s’adressent pas aux entreprises touristiques directement, mais plutôt aux associations régionales et sectorielles ainsi qu’à certains intervenants qui agissent en matière de tourisme.

Des défis à surmonter

Selon Julie Dubord, les entreprises touristiques doivent composer avec des défis importants, tant à l’échelle du Québec qu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où certaines particularités s’ajoutent.

Parmi les enjeux identifiés par Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean figurent la pénurie de main-d’œuvre, la transformation numérique, l’atteinte des cibles de développement durable ainsi que la qualité de l’accueil touristique.

Elle souligne que le programme de subvention piloté par son organisation permettra de mettre en place des solutions concrètes afin d’aider les entreprises à relever ces défis.

« Il y a différents enjeux qui ont lieu présentement puis les associations touristiques ont la capacité d’élaborer des solutions qui rejoignent un grand groupe d'entreprises. Notre rôle est de soutenir ces actions-là », souligne la directrice générale. « L'idée ce n'est pas de promouvoir les destinations, mais d’accompagner et d'épauler les entreprises touristiques et l'industrie à faire face à ces enjeux. », précise-t-elle.

Un rôle clé dans la mise en œuvre du programme

Pour une nouvelle fois, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean occupe un rôle central dans la sélection des projets qui seront acceptés dans le cadre de ce programme de subventions.

« Il y a des critères d'analyse précis qui sont donnés par le ministère du Tourisme et nous, dans notre qualité d'administrateur de l’enveloppe, on applique les critères puis on recommande à un comité l'investissement ou non dans les projets. », explique Julie Dubord.

Selon elle, la confiance du ministère du Tourisme envers Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean et dû à l'exemplarité de la gestion de l’organisation dans le réseau des associations touristiques régionales.

« Je pense qu'on a effectué le travail donc le ministère a poursuivi sa collaboration avec nous dans les mêmes conditions. », souligne avec fierté Julie Dubord. « Ce programme est d'ailleurs parfaitement aligné avec nos valeurs fondamentales : la collaboration, la mobilisation et l'innovation pour bâtir l'avenir de notre industrie. », conclut-elle.