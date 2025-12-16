Diminution des taux de taxes pour compenser la hausse d’évaluation à Roberval

Le nouveau rôle d’évaluation municipale de Roberval grimpe de 865 337 000 $ à 1 100 578 200 $ soit 25,44%. Pour une résidence, dont le coût moyen se situe à 254 377$ à Roberval, la facture totale, incluant les services, passera de 2 571 $ à 2 550 $ soit une diminution de 21 $.

Le budget 2026 de la municipalité tient compte d’un réajustement des taux de taxes afin de diminuer l’impact de l’augmentation du rôle d’évaluation sur le portefeuille des contribuables à l’exception des catégories commerciales et industrielles. Ainsi, le taux de taxes foncières résidentiel de base est fixé à 0,77¢ alors qu’il était de 1,01$ en 2025, soit une diminution de 0,24¢ ou 23,8% du 100$ d’évaluation.

L’évaluation résidentielle unifamiliale moyenne à Roberval qui était, en 2025, de 196 052 $ sera, en 2026, de 254 377 $, pour une augmentation de 58 325 $ ou 29,8 %.

Services municipaux

Le coût des services municipaux reste le même que pour l’année 2025, sauf pour les résidents du Domaine Lévesque pour lequel la facture passera de 1 184,06 $ à 1 282,50 $ pour une augmentation de 98,44 $.

Pour tous les autres contribuables résidentiels, le coût de l’aqueduc demeure à 231 $, les égouts à 130 $ et les ordures à 230 $.

Revenus et dépenses

On prévoit que les revenus de la municipalité passeront de 24 708 697 $ à 26 858 656 $, soit une augmentation de 8,7 %. Quant aux dépenses, le budget présenté le lundi 15 décembre dernier prévoit une hausse de 7,4%. Elles totaliseront, en 2026, 30 220 261 $ alors qu’elles devraient totaliser, en 2025, 28 133 172 $.

Les principaux revenus de la municipalité proviendront du total des taxes foncières, taxes de services et taxes sur une autre base. On prévoit, à ce chapitre, des revenus de 15 198 228 $ comparativement à 14 765 305 $ en 2025, pour une hausse de 2,9 %.

La principale dépense, soit l’administration municipale, augmente de 3,4 % en passant de 3 908 626 $ à 4 040 366 $.

Plan triennal d’immobilisations (PTI)

Pour les trois prochaines années, Roberval prévoit investir en immobilisations 11 683 969 $ en 2026, 3 113 000 $ en 2027 et 9 987 500 $ en 2028.

Pour 2026, les principaux postes budgétaires en immobilisations concernent la réfection des rues Bergeron, Mc Nicoll, Morin et Dubois pour lesquelles ont prévoit dépenser 4 000 000 $. La municipalité recevra en subventions, pour ces travaux, du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 3 168 418 $.

S’ajoutent au PTI 2026, parmi les projets majeurs, l’achat d’équipements de déphosphatation pour 1 627 569 $, l’aménagement intérieur et parc attenant à la bibliothèque pour 1 200 000 $, travaux à la rocade phase 1 – Marcotte à des Roses pour 1 200 000 $ et le prolongement Marguerites/Jonquilles – phase 1 (13 terrains) pour 1 000 000 $.