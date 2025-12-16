Hausse du compte de taxes résidentielles de 2,58% à Saint-Félicien

En tenant compte de l’augmentation du rôle d’évaluation et d’une inflation de 3 % au Québec, la Ville de Saint-Félicien a présenté son budget 2026 en ajustant le taux de taxation à la baisse pour limiter la hausse du compte de taxes résidentielle à 2,58 %.

Le budget adopté pour l’année 2026 s’établit à 26,26 M$, soit une augmentation de 3,21 % par rapport à l’exercice précédent.

« En raison du nouveau rôle d’évaluation, plusieurs propriétés connaîtront une variation significative de leur valeur foncière. Pour atténuer ces fluctuations, le conseil municipal a procédé à une diminution du taux de taxation. Ainsi, le taux de base résidentiel passe de 1,08 $ à 0,88 $ par 100 $ d’évaluation, ce qui représente une baisse de 18,52 %. Par ailleurs, l’ensemble des frais de service (aqueduc, égout, matières résiduelles, etc.) demeurent inchangés par rapport à 2025 », a expliqué le nouveau maire Jean-Philippe Boutin.

Hausse de la valeur foncière

Pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 274 006 $ en 2026, la variation du compte de taxes se traduira par une augmentation d’environ 2,58 %, soit 75 $, malgré une hausse de la valeur foncière de 25,97 %.

« Dans le contexte actuel où chaque dollar compte pour plusieurs citoyens et où notre Ville doit maintenir sa capacité à répondre aux besoins toujours plus nombreux, le scénario retenu par notre Conseil permet de limiter les impacts tout en maintenant un budget responsable et tourné vers les besoins réels de notre communauté », ajoute-t-il.

Sécurité et approvisionnement en eau potable

L’une des priorités du budget est accordée à la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, avec le lancement d’une étude spécialisée et la recherche d’un nouveau puits, afin d’assurer la continuité des services. De plus, il est prévu d’installer une nouvelle génératrice au puits d’approvisionnement pour ainsi assurer son bon fonctionnement.

Mise à niveau des infrastructures sportives

Suite à une étude commandée par la ville de Saint-Félicien, un plan de rénovations sur trois ans permettra de moderniser efficacement le Centre sportif Marianne St-Gelais, notamment, avec la réfection de la dalle pour 1,5 M$ en 2026, la rénovation complète de la toiture estimée à 1 M$ et des investissements de 250 000 $ par année par la suite.

« La Ville poursuivra également l’étude sur les besoins sportifs, incluant un projet de complexe sportif multigénérationnel, dans le respect d’un budget adapté à la capacité financière municipale. »

Développement résidentiel et économique

Afin d’augmenter la capacité d’accueil et de répondre aux besoins en logement, il est prévu au cours des trois prochaines années des investissements de 7,98 M$ pour le développement des quartiers résidentiels, un montant de 1,33 M$ pour le développement du nouveau parc industriel et 325 000 $ pour le développement commercial.

Modernisation des infrastructures municipales

On prévoit des travaux majeurs de voirie estimés à 2,7 M$, conditionnels à l’obtention des subventions de 74 % à 79 % (incluant le rang Saint-Eusèbe, le rang Double-Nord).

Un montant de 750 000 $ par année pour l’entretien des chemins fait partie du budget ainsi que la réfection de l’intersection du boulevard Hamel et de la rue Notre-Dame, pour améliorer la sécurité à proximité de la polyvalente.

Culture, animation et vitalité du milieu

Le budget 2026 confirme l’importance accordée à la culture et à l’animation du milieu, avec la poursuite du projet Festi Saint-Fe, ainsi que l’analyse de nouvelles initiatives culturelles au cours de la prochaine année. Ces actions contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance, l’attractivité et la vitalité de Saint-Félicien.

« L’année 2026 marquera également le lancement d’une démarche de planification stratégique qui permettra au conseil municipal de définir clairement les orientations de la Ville pour les années à venir, en cohérence avec les besoins de la population, la capacité financière de Saint-Félicien et les priorités de développement de notre communauté », a conclu le maire.