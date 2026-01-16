Près de 3 000 $ pour transporter des prises de sang en taxi à Alma

Le bris d’un appareil de biochimie servant à certaines analyses sanguines, du 6 au 7 janvier dernier à l’Hôpital de Roberval, a obligé le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean à utiliser des taxis pour transporter des prélèvements à l’Hôpital d’Alma afin qu’ils y soient analysés. Un trajet de 58 kilomètres sur une distance de près d’une heure. Il en aura coûté 2 906,80$ plus taxes pour 21 transports au laboratoire d’Alma durant cette période de bris d’équipement.

Pour le CIUSSS, il s’agit d’une mesure exceptionnelle. « Ça fait partie de notre plan de contingence pour assurer le suivi des soins et services auprès des usagers. Chaque quatre heures un transport en taxi s’est dirigé vers l’Hôpital d’Alma pour l’analyse des prises de sang. »

« Nous, afin de s’assurer du maintien des services et bien analyser les résultats des prises de sang que l’on prélève auprès des usagers, on met en place ce plan de contingence », explique Marie-Pier Maheux, agente d'information au CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la direction des communications et des affaires publiques.

Bris et taux d’occupation à l’urgence

Rappelons que le mardi 6 janvier dernier, deux bris d’équipements étaient survenus, soit le bris du bris du tomodensitomètre (TACO) et d’un appareil de biochimie utilisé pour certaines analyses sanguines. Ajoutant ainsi de la pression sur l’achalandage à l’urgence, qui a atteint jusqu’à 123% pendant plusieurs heures.

« À la suite de l’évaluation clinique, l’infirmière au triage pourrait proposer à l’usager une alternative pour une prise en charge en dehors des services de l'urgence. La réorientation peut se faire vers d’autres services du réseau de la santé et des services sociaux, ou des services communautaires jugés sécuritaires pour l’usager. Durant la période de réorientation obligatoire, du 6 au 7 janvier 2026, 13 usagers ont été réorientés », avait-on expliqué, via un communiqué de presse émis par le CIUSSS.