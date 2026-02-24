SUIVEZ-NOUS

Ermitage Saint-Antoine

Un nouveau pavillon consacré aux hosties et à Victor Delamarre

Émile Boudreau
Le 24 février 2026 — Modifié à 07 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette entreprend un virage important dans son développement touristique avec la construction d’un nouveau pavillon dédié à la production d’hosties et à l’héritage de l’homme fort Victor Delamarre, rapporte Radio-Canada.

Grâce à une contribution financière d’un million de dollars du gouvernement fédéral, le sanctuaire peut aller de l’avant avec le projet baptisé Bethléem, un terme hébreu signifiant « maison du pain ». Ce nouvel espace s’inscrit dans la volonté de l’Ermitage de rafraîchir son offre touristique, alors que le site attire déjà près de 90 000 visiteurs chaque été.

Le pavillon proposera deux parcours. Le premier mettra en lumière le savoir-faire régional lié à la fabrication des hosties. Le second retracera la vie et les exploits de Victor Delamarre, figure emblématique ayant marqué l’histoire du sanctuaire.

La mise sur pied d’un atelier de production d’hosties sera également possible grâce à la collaboration des Carmélites de Dolbeau, qui ont fait don de l’équipement nécessaire à leur confection. Une fois en activité, l’Ermitage Saint-Antoine deviendra le seul producteur d’hosties au Québec pour ensuite les commercialiser à travers le Canada

