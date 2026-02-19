SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 9 s

Une programmation d’envergure pour la 72e Traversée internationale du lac St-Jean

Jean Tremblay
Le 19 février 2026 — Modifié à 07 h 14 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le comité organisateur de la Traversée internationale du lac St-Jean dévoile les artistes qui viendront faire danser et chanter les festivaliers lors de la 72e édition de l’évènement qui sera présenté du 18 au 25 juillet prochain.

Voici le détail des spectacles qui auront lieu à la Place de la Traversée sur la scène Desjardins :

• Jeudi, 23 juillet : Classe Moyenne et Phillip Phillips

• Vendredi, 24 juillet : Laurence St-Martin et Fredz

• Samedi, 25 juillet : Gab Bouchard et Les Trois Accords suivi des feux d’artifice

« Nous voulions une programmation à l’image de la Traversée : rassembleuse et énergique. Avec ces artistes d’ici et d’ailleurs, chaque soirée promet une ambiance unique. Nous avons hâte d’accueillir les festivaliers pour célébrer avec eux notre 72e édition », a souligné Jessica Tremblay, présidente du conseil d’administration de la Traversée internationale du lac St-Jean.

Vente de passeports

Les passeports 2026 valides pour les trois soirées de spectacle sur la scène Desjardins à la Place de la Traversée sont en prévente au coût de 60 $ plus taxes jusqu’au 7 avril sur le site Internet de la Traversée (traversee.qc.ca) dans la section Billetterie.

Pour ceux qui veulent se procurer des passeports imprimés, ils sont en vente exclusivement chez Uniprix Julie Beaupré de Roberval. Des spectacles seront également offerts gratuitement au centre-ville de Roberval du 20 au 22 juillet sur la scène Uniprix Julie Beaupré.

Les compétitions de 1, 2 et 5 Uniprix Julie Beaupré (24 juillet), le 34e Marathon de la relève Rio Tinto (24 juillet) et la grande Traversée de 32 km (25 juillet) seront aussi de retour. À noter que la programmation complète sera divulguée au cours des prochains mois.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les conseils régionaux de la culture pressent Québec de reculer
Publié hier à 14h00

Les conseils régionaux de la culture pressent Québec de reculer

Le Réseau Culture 360°, qui regroupe les conseils régionaux de la culture du Québec, dont Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, joint sa voix à celle du Front commun pour les arts et demande à la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, d’abandonner les coupures envisagées dans le programme La culture à l’école ainsi que dans le financement des sorties ...

LIRE LA SUITE

La Mezzo-Soprano Cyndia Quinn de passage à l’Église Notre-Dame de Roberval
Publié le 14 février 2026

La Mezzo-Soprano Cyndia Quinn de passage à l’Église Notre-Dame de Roberval

Dans le cadre de sa tournée des églises du Québec, la Mezzo-Soprano Cyndia Quinn montera sur scène, pour un concert bénéfice à l’église de Notre-Dame de Roberval, le samedi 28 février prochain. Après 27 concerts autour du Québec, l’artiste a pris, par la suite, une pause. « Elle a réussi et a pu enfin s’épanouir. Cyndia, après avoir vécu une ...

LIRE LA SUITE

L’Opéra du Royaume en tournée régionale pour la Saint-Valentin
Publié le 12 février 2026

L’Opéra du Royaume en tournée régionale pour la Saint-Valentin

Pour célébrer la Saint-Valentin, l’Opéra du Royaume sort des sentiers battus (et des salles de spectacle) en transportant sa production « Pygmalion : Rameau dans la rue » jusque dans les espaces publics du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Présenté pour la première fois en 2024, ce spectacle gratuit quitte Saguenay cette année pour aller à la rencontre du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES