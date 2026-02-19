Une programmation d’envergure pour la 72e Traversée internationale du lac St-Jean

Le comité organisateur de la Traversée internationale du lac St-Jean dévoile les artistes qui viendront faire danser et chanter les festivaliers lors de la 72e édition de l’évènement qui sera présenté du 18 au 25 juillet prochain.

Voici le détail des spectacles qui auront lieu à la Place de la Traversée sur la scène Desjardins :

• Jeudi, 23 juillet : Classe Moyenne et Phillip Phillips

• Vendredi, 24 juillet : Laurence St-Martin et Fredz

• Samedi, 25 juillet : Gab Bouchard et Les Trois Accords suivi des feux d’artifice

« Nous voulions une programmation à l’image de la Traversée : rassembleuse et énergique. Avec ces artistes d’ici et d’ailleurs, chaque soirée promet une ambiance unique. Nous avons hâte d’accueillir les festivaliers pour célébrer avec eux notre 72e édition », a souligné Jessica Tremblay, présidente du conseil d’administration de la Traversée internationale du lac St-Jean.

Vente de passeports

Les passeports 2026 valides pour les trois soirées de spectacle sur la scène Desjardins à la Place de la Traversée sont en prévente au coût de 60 $ plus taxes jusqu’au 7 avril sur le site Internet de la Traversée (traversee.qc.ca) dans la section Billetterie.

Pour ceux qui veulent se procurer des passeports imprimés, ils sont en vente exclusivement chez Uniprix Julie Beaupré de Roberval. Des spectacles seront également offerts gratuitement au centre-ville de Roberval du 20 au 22 juillet sur la scène Uniprix Julie Beaupré.

Les compétitions de 1, 2 et 5 Uniprix Julie Beaupré (24 juillet), le 34e Marathon de la relève Rio Tinto (24 juillet) et la grande Traversée de 32 km (25 juillet) seront aussi de retour. À noter que la programmation complète sera divulguée au cours des prochains mois.