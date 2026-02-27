La Boucherie Les Chefs : plus qu’une BOUCHERIE

Dans quelques semaines, Robin Larouche le propriétaire de la Boucherie Les Chefs à Roberval, soufflera les cinq bougies de fondation de l’entreprise. Ouverte depuis avril 2021, elle a su se démarquer par une offre élargie de produits, alliant la boucherie, les mets cuisinés, les menus du jour et surtout les boîtes-repas qui connaissent un accroissement des ventes soutenu auprès d’une clientèle qui vient de partout au Lac-Saint-Jean.

En période hivernale 85% du chiffre d’affaires de la Boucherie Les Chefs provient des produits autres que ceux de la boucherie.

Deux formats de boîtes-repas

Les boîtes-repas disponibles entre 10h et 15h45, chaque dimanche, en deux formats différents, permettent de se procurer cinq repas différents. La boîte pour deux adultes revient au consommateur à 90$ soit 9$ par repas, tandis que celle qui convient à deux adultes et deux jeunes enfants coûte 140$ ou 7$ du repas.

En moyenne, chaque semaine, il vend 110 boîtes à 90$ et 90 boîtes à 140$. Comme exemple de menus offerts, il explique que lorsqu’il a cuisiné sa dernière recette du traditionnel ragoût, il a fait utiliser 100 kilos de porc pour façonner et cuire 1 400 boulettes. « On fait tout cela à la main. Pour ce repas, j’ai ajouté, à trois grosses boulettes, un pain baguette ainsi des carottes et petits pois. »

Dans cette même semaine, le client retrouvait, dans sa boîte, un repas de spaghetti, un autre de pizza BBQ, des galettes de saumon servies avec un gratin de légumes et un repas de brochettes de bœuf.

« Ces repas sont cuisinés ici même dans une proportion de 90% à 95% », explique le propriétaire. Mentionnons que le menu de ces boîtes se retrouve sur la page Facebook de l’entreprise.

Un cuisinier avant tout

Robin Larouche explique qu’au départ, il a fait carrière dans une profession autre que boucher. « Ça fait plus de 40 années que je travaille comme chef cuisinier. J’ai commencé à l’âge de 18 ans. Uniquement que de vendre de la viande, ça ne suffisait pas. J’ai donc mis à contribution mon expérience pour offrir des mets cuisinés, des repas du jour et des boîtes-repas », explique-t-il.

Il avoue prioriser les produits régionaux pour tout ce qui est cuisiné à la Boucherie Les Chefs. « J’achète également des produits de la région de Charlevoix, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean », conclut-il.