L’été ça commence avec le Festi St-Fé à Saint-Félicien

La Ville de Saint-Félicien et Évènements 2M annoncent la tenue de la 3e édition du Festi St-Fé, du 4 au 7 juin 2026, qui se tiendra, comme pour les deux premières éditions, au centre-ville de Saint-Félicien. Un week-end festif attend l’ensemble de la population avec une programmation musicale variée, des activités sportives, un tout nouveau rendez-vous culinaire, et plus encore, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Du nouveau qui sent bon.

Pour cette 3e édition, on ajoute une soirée à la programmation avec la tenue du Festi BBQ, qui aura lieu le jeudi 4 juin pour lancer le festival. Les détenteurs de billets sont attendus au Quai municipal pour un grand souper festif en plein air, au cœur d’un décor unique. Le menu, spécialement conçu pour l’occasion, est une signature de Patrick Fournier et Sébastien Simard du Restaurant Le Baumier. On s’y promet une expérience gourmande et rassembleuse sous le délicieux parfum des BBQ.

Une zone familiale revampée

C’est une zone familiale complètement revampée et repensée qui attend les familles : la Zone familiale Desjardins.

La caisse Desjardins du Domaine-du-Roy a décidé de s’associer au Festi St-Fé pour offrir une expérience unique aux familles présentes à l’événement. Aménagée dans le stationnement de l’Hôtel de Ville, la zone offrira aux visiteurs de nombreuses activités, dont un parcours de mini-golf, une fête foraine, un parcours de motricité pour les 0-5 ans, un parcours de coffres énigmatiques et sans oublier, le spectaculaire bus-arcades.

Le retour du Défi des Dragons

Pour une 2e année consécutive, le Défi des Dragons sera de retour sur la rivière Ashuapmushuan. La compétition de bateaux-dragons se déroulera le samedi 6 juin et l’objectif est d’accueillir 60 équipes.

L’activité vise encore à amasser de l’argent pour le Fond Jeunesse de Demain. C’est encore une fois Yvon et Marie-Ève Lamontagne du IGA Lamontagne & Fille ainsi que Pierre-Luc Verreault de la Maison Mazda qui seront les ambassadeurs de cette activité. Les équipes peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site d’evenements2m.com.

Une clôture de festival colorée

Pour clore la 3e édition du Festi St-Fé, c’est un dimanche haut en couleur qui attend la population. Tout d’abord, le Club Lions de Saint-Félicien tiendra une Course en Couleurs aux profits de ses œuvres.

Le parcours sera aménagé dans le centre-ville et tiendra son départ à partir du site de la Maison de la Culture. Les détails seront dévoilés sous peu par le Club Lions. Par la suite, c’est le groupe 3 Vibes – K-Pop Demon Hunters qui viendra animer les plus jeunes et l’accès sera gratuit à tous.