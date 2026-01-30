Les maires rencontrent la députée de Roberval

Les maires des principales municipalités de la circonscription de Roberval ont rencontré, jeudi, la députée caquiste Nancy Guillemette afin de lui faire part de leurs priorités et de leurs préoccupations, rapporte Radio-Canada.

Organisée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la rencontre a réuni le maire de Dolbeau-Mistassini, Rémi Rousseau, celui de Saint‑Félicien, Jean‑Philippe Boutin, ainsi que le maire de Roberval, Jean‑François Boily. Les trois élus ont profité de l’occasion pour échanger directement avec la députée sur les enjeux qui affectent le milieu municipal.

Parmi les dossiers au cœur, des discussions figuraient la gestion de la forêt et des ressources naturelles. Les maires ont également abordé les défis liés à l’immigration, à la rareté de la main‑d’œuvre, ainsi qu’aux besoins pressants en matière d’habitation, de logements abordables et d’infrastructures.

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’échanges organisés par l’UMQ du 22 au 30 janvier. À l’approche des élections provinciales, l’organisation souhaite offrir une tribune aux municipalités afin qu’elles puissent présenter leurs demandes à l’ensemble des formations politiques.