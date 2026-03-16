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Lundi, 16 mars 2026

Sports

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Hockey

Une autre sortie du tonnerre et les Marquis mènent 2 à 0

Le 16 mars 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Probablement une des meilleures performances globales depuis plusieurs années alors que les Marquis de Jonquière ont remporté une deuxième victoire de 4 à 3 en 24 heures pour prendre les devants 2 à 0 dans leur série face aux Éperviers de Sorel.

Comme ce fut le cas la veille au domicile adverse, les Marquis prennent d’assaut le territoire des Éperviers et parviennent à ouvrir la marque en première lorsque Mathieu Lemay crée un revirement en désavantage numérique pour déjouer Philippe Desrosiers en échappée.

Shawn Boudrias va créer l’égalité moins de deux minutes plus tard mais Jonquière ne lâche pas et Félix Girard va redonner les devants aux locaux avant la fin de l’engagement alors qu’il y avait mêlée devant le gardien sorelois.

Les Marquis continuent de dicter le ton en deuxième et Gabriel Chabot va marquer un troisième but dans ces séries avec un excellent tir de l’enclave après un excellent travail le long de la rampe. Marc Beckstead va réduire l’écart en avantage numérique mais Christian Ouellet permet à son équipe de reprendre une priorité de deux buts après 40 minutes de jeu.

La troupe d’Alexandre Tremblay va fermer le jeu en troisième et malgré le but de Dany Potvin, les Marquis vont tenir le coup et signer une deuxième victoire de suite dans cette série. Frustré, l’entraîneur des Éperviers, Christian Deschênes, sera expulsé de la rencontre avec dix minutes à jouer après une prise de bec avec les officiels.

Une équipe présente… mais pas les spectateurs

Seulement 1021 spectateurs ont assisté à cette rencontre au Palais des Sports de Jonquière, la plus petite foule des huit matchs éliminatoires du week-end. Il faut remonter à l’époque de la pandémie pour voir une si petite foule à Jonquière.

Les matchs 3 et 4 seront disputés vendredi prochain à Sorel et le lendemain à Jonquière.

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