Le Canada termine en force à Milano Cortina avec 15 médailles

Les Jeux paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 ont officiellement pris fin dimanche, mettant un terme à neuf jours de compétition pour l’Équipe paralympique canadienne.

Le Canada quitte l’Italie avec un total de 15 médailles, soit trois d’or, quatre d’argent et huit de bronze, ce qui place le pays au sixième rang du classement général par nombre total de médailles, ainsi qu’au huitième rang selon les médailles d’or.

La dernière journée des Jeux a permis au pays d’ajouter une ultime médaille à sa récolte. Kalle Eriksson, accompagné de sa guide Sierra Smith, a remporté la médaille de bronze au slalom masculin dans la catégorie déficience visuelle. Il s’agissait d’un troisième podium pour le duo qui prenait part à ses premiers Jeux paralympiques.

En parahockey sur glace, l’équipe canadienne a une fois de plus atteint la finale, mettant la main sur la médaille d’argent pour une troisième édition consécutive. Le Canada s’est incliné 6-2 en finale face à ses grands rivaux américains. Menée par 1-0 après la première période, la formation canadienne est parvenue à créer l’égalité très tôt lors de la deuxième. Les États-Unis ont cependant repris les devants quelques minutes plus tard et n’ont plus relâché leur avance. Liam Hickey a inscrit les deux buts du Canada dans la défaite.

Fait marquant de ces Jeux, le Canada a remporté au moins une médaille dans chacun des sports au programme soit quatre au ski paranordique – parabiathlon, trois au paraski de fond, cinq au ski para-alpin, une au parasnowboard, une au parahockey sur glace et une au curling en fauteuil roulant.

Pour ce dernier sport, la joueuse Ina Forrest a une fois de plus marqué l’histoire. À 63 ans, elle est la médaillée la plus âgée du Canada à Milano Cortina 2026 et reconnue comme la joueuse de curling en fauteuil roulant la plus décorée au monde, avec un total de cinq médailles paralympiques, dont trois médailles d’or et deux de bronze récoltées au fil de cinq participations aux Jeux paralympiques.

Milano Cortina 2026 aura aussi été synonyme de premières fois pour plusieurs athlètes paralympiques. Neuf Canadiens ont remporté leur toute première médaille, dont huit à l’occasion de leurs premiers Jeux.

« Je suis très fier de chacun et de chacune des athlètes de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026 et de leurs performances. Nous sommes passés par toute une gamme d'émotion ici, certains athlètes ont réalisé des résultats historiques ou leurs meilleurs résultats en carrière, d'autres ont inscrit des records personnels et d'autres ont vécu des déceptions. Peu importe, chaque membre de cette équipe a donné le meilleur de lui-même, et c'était merveilleux de les regarder tout donner sur la neige et sur la glace au cours des neuf derniers jours. », a déclaré Mac Marcoux, capitaine honoraire de l'Équipe paralympique canadienne de Milano Cortina 2026.