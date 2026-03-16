SUIVEZ-NOUS

Lundi, 16 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 50s

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean recherche des familles d’accueil

Émile Boudreau
Le 16 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean lance un appel à la population afin de recruter de nouvelles familles d’accueil pour des enfants et des adultes ayant des besoins particuliers.

L’organisation souhaite notamment trouver des foyers pouvant accueillir des enfants âgés de 0 à 18 ans, avec une attention particulière pour les tout-petits de 0 à 5 ans, dont les besoins sont jugés très importants.

Le CIUSSS cherche également des résidences d’accueil pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique ou des enjeux de santé mentale. Selon l’établissement, ces personnes ont quotidiennement besoin d’un milieu de vie sécuritaire, bienveillant et structurant afin de favoriser leur développement et leur bien-être.

« En ouvrant leur foyer, les familles d’accueil jouent un rôle essentiel en offrant stabilité, soutien et réconfort à certaines des personnes les plus vulnérables de notre région. », souligne le CIUSSS. « Devenir famille d’accueil, c’est bien plus qu’un engagement : c’est une occasion unique d’avoir un impact réel dans la vie d’un enfant ou d’un adulte, en leur offrant un environnement chaleureux et adapté à leurs besoins. », ajoute l’organisme, précisant que l’accueil peut être temporaire ou à long terme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Tribunal administratif du Travail ordonne le maintien de services
Publié à 8h00

Le Tribunal administratif du Travail ordonne le maintien de services

La décision est tombée en fin de journée vendredi dernier: le Tribunal administratif du Travail (TAT) penche en faveur de la demande de l’employeur. Il ordonne un maintien de services minimaux pendant le conflit qui paralyse les activités du Centre de la petite enfance le Jardin de Robi de Roberval depuis octobre dernier. Dans cette décision ...

LIRE LA SUITE

La Maison Rose de Roberval pourra aller de l’avant
Publié hier à 8h00

La Maison Rose de Roberval pourra aller de l’avant

La députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale Nancy Guillemette ajoute 9 500 $ à la campagne de financement amorcée, il y a deux ans, par la Corporation de la Maison Rose de Roberval, qui désire effectuer la refonte de ses aires communes, l’achat d’équipements et de matériels adaptés aux besoins de sa clientèle ainsi que l’ajout d’équipements ...

LIRE LA SUITE

Hausse de l’engouement pour les formations à la chasse
Publié le 13 mars 2026

Hausse de l’engouement pour les formations à la chasse

Sécurité nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), dresse un bilan particulièrement positif de l’année 2025 pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au total, 3 931 personnes de la région ont suivi une formation de Sécurité nature, ce qui représente environ 6,4 % de l’ensemble des participants inscrits ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES