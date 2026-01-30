Pierre Poilièvre soumis à un vote de confiance vendredi soir

C’est ce vendredi soir, dans le cadre du congrès du parti Conservateur du Canada à Calgary, que le chef Pierre Poilièvre sera soumis au très attendu vote de confiance des militants.

Interrogés sur la question, certains ténors du parti comme Pierre-Paul Hus s’attendent à ce que leur chef franchisse l’obstacle avec succès.

Sur la scène locale, rappelons que le chroniqueur politique Ghislain Harvey suggère au député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, de profiter de l’impopularité de son chef et de “traverser la Chambre des Communes”, et de joindre ainsi les rangs du pouvoir, pour faire avancer les projets de sa région. Comme l’avait fait André Harvey en 2000, rappelle-t-il, ce qui avait mené à la concrétisation de la route à 4 voies divisées dans le parc des Laurentides.

Pour revenir à Pierre Poilièvre, rappelons qu’un vent de défaveur souffle dans sa direction, alors que plusieurs lui reprochent une attitude qui rappelle un peu trop celle du président américain Donald Trump.