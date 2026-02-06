2,2 M$ pour les vestiaires et la piscine du Cégep de St-Félicien

La piscine du Cégep de St-Félicien rouvrira ses portes à la communauté collégiale ainsi qu’à la population le lundi 9 février 2026. L’annonce a été faite par Nancy Guillemette, députée de Roberval, et Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de St-Félicien, lors d’un point de presse tenu près du nouveau bassin, en présence des nageurs et nageuses de l’équipe Kioki du Cégep de St-Félicien. Au total, ce sont près de 2,2 M$ qui ont été investis pour la piscine et les vestiaires de la piscine de l’institution collégiale.

Rappelons qu’à la fin d’août 2024, le Cégep de St-Félicien avait fermé la piscine pour une période indéterminée à la suite de la réception des résultats préliminaires d’une étude d’ingénierie. Ceux-ci révélaient une désuétude avancée de l’infrastructure, incluant des risques importants de défaillance de la tuyauterie, rendant nécessaires d’importants travaux et entraînant la fermeture prolongée de l’installation.

Modernisation complète

La piscine a fait l’objet d’une modernisation complète, incluant la mise à niveau des systèmes mécaniques, électriques et automatisés, le renforcement de la structure, la rénovation architecturale et l’ajout d’équipements de sécurité, pour permettre d’assurer la conformité aux normes, la sécurité des usagers et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.

« Par cette décision, le conseil d’administration du Collège réaffirme l’engagement du Cégep envers sa communauté, en assurant le maintien de l’accessibilité aux services de la piscine pour l’ensemble de la population et en contribuant à la promotion de saines habitudes de vie. D’importants efforts ont été consentis pour assurer une réfection de qualité, réalisée à même les revenus disponibles du Cégep », a souligné Sylvie Prescott.

Investissement total de près de 2,2 M$

De 2022 à 2024, les vestiaires ont fait l’objet d’importants travaux de modernisation. Un investissement de 770 000 $ par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), a permis de revitaliser ces espaces et a renforcé la motivation de la direction à aller de l’avant avec la réfection de la piscine. Quant au projet de réfection de la piscine, il aura coûté près de 1,4 M$ au Cégep de St-Félicien.

« Le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, sous la responsabilité de la nouvelle ministre Martine Biron, a été un levier essentiel à la réalisation de notre projet de réfection », a indiqué la DG.