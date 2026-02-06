La CCI de Saint-Félicien annonce son gala 2026

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Saint-Félicien tiendra son gala annuel le vendredi 1er mai 2026. Un événement phare qui vise à célébrer l’excellence et l’innovation des entreprises du secteur.

Les entreprises de Saint-Prime, Saint-Félicien et La Doré sont invitées à participer et à soumettre leur candidature dans les différentes catégories de reconnaissance, qui mettent en lumière le dynamisme, la créativité et l’engagement envers la communauté.

« Le Gala de la Chambre de commerce est une occasion unique de reconnaître le talent et le travail exceptionnel des entrepreneurs locaux », souligne le président de la CCI Yvon Lamontagne. « Nous encourageons toutes les entreprises de la région à saisir cette opportunité et à mettre en valeur leurs réussites. »

Pour participer et obtenir la liste complète des catégories ainsi que le formulaire de candidature, les entreprises sont invitées à visiter le site web de la Chambre : www.ccistfelicien.ca. La date limite pour soumettre les candidatures sera communiquée prochainement.