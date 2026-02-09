Québec soutient les clubs de motoneigistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 399 887 $ aux clubs de motoneigistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir l’entretien du réseau de sentiers de la région.

À cette somme s’ajoute un montant de 2,6 M$, remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ). Ce financement provincial permettra notamment de renforcer la sécurité dans les sentiers, d’améliorer la signalisation et d’appuyer divers projets de formation destinés aux membres et aux bénévoles de la Fédération.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, s’est félicité de cette annonce, rappelant l’importance économique de la motoneige au Québec, une activité qui génère à elle seule des retombées annuelles estimées à 2 G$ dans l’ensemble de la province.

« La sécurité des motoneigistes est primordiale et je suis fier du soutien de notre gouvernement aux activités de ces bénévoles indispensables. L’aide financière allouée leur permettra de poursuivre leurs activités tout en améliorant la qualité du réseau et en assurant la sécurité des motoneigistes. J’en profite pour saluer leur travail essentiel aux quatre coins du Québec », a déclaré le ministre.

Le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Eric Girard, a lui aussi souligné les retombées positives de cet investissement pour la région, où la motoneige représente un attrait touristique majeur.

« Notre gouvernement est fier d’appuyer les activités des motoneigistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les clubs de la région rendent nos hivers plus dynamiques et représentent un attrait important autant pour les motoneigistes locaux que pour les touristes. En assurant la continuité des clubs de motoneigistes, on renforce l’économie régionale », a-t-il affirmé.