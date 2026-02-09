Les députés bloquistes exigent que l’entreprise rende des comptes

Les députés du Bloc Québécois Mario Simard (Jonquière) et Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean) s’inquiètent des récentes décisions de Domtar, qu’ils jugent préoccupantes et opaques.

Les deux élus réclament maintenant que le dirigeant de l’entreprise, Jackson Wijaya, soit convoqué devant le Comité permanent des ressources naturelles à la Chambre des communes.

Selon eux, l’entreprise multiplie les gestes contradictoires depuis le dépôt de son plan d’investissements l’an dernier. Malgré les engagements affichés, Domtar procéderait plutôt à des arrêts successifs de ses activités, sans fournir d’explications satisfaisantes aux travailleurs ni aux élus de la région.

Les députés déplorent également le fait que Jackson Wijaya, seul actionnaire de Domtar, ait refusé à plusieurs reprises de se présenter devant le comité pour répondre aux questions des parlementaires.

« Depuis des mois, on demande des réponses claires. Les travailleurs vivent dans l’incertitude la plus totale, alors que l’entreprise prétendait vouloir investir. Aujourd’hui, on assiste plutôt à des mises à l’arrêt répétées, sans explication crédible. Mardi, nous allons exiger la transparence que les citoyens méritent », affirme le député de Jonquière.

Son collègue Alexis Brunelle-Duceppe souligne pour sa part l’impact sur la région des décisions de l’entreprise.

« On ne peut pas jouer avec les emplois de centaines de familles et notre développement régional sans rendre de comptes. Les ressources sont là, le savoir-faire est là. Si Domtar n’est pas prête à s’engager pour l’avenir, elle devra l’expliquer devant le comité parlementaire », dit-il.