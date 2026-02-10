Le gouvernement fédéral élargit l’accès au service de télémédecine

Le gouvernement fédéral étend l’accès au Service de télémédecine pour les familles des vétérans (STFV), une initiative visant à améliorer l’accès aux soins de santé virtuels pour les anciens membres des Forces armées canadiennes (FAC) et leurs proches.

Lancé initialement le 3 janvier 2022 comme projet à durée limitée, le STFV offrait jusqu’ici des services de télémédecine uniquement aux vétérans libérés pour raisons médicales. Désormais, ce service est ouvert à tous les vétérans des FAC libérés le 1er avril 2025 ou après, ainsi qu’à leur famille et à leurs survivants.

Le programme garantit un accès couvert à des services de santé virtuels administré par Maple, un réseau national de médecins, d’infirmières praticiennes et de spécialistes agréés, pour une durée de deux ans.

Les nouveaux utilisateurs devront toutefois s’inscrire au plus tard le 31 mars 2027. Par ailleurs, le gouvernement prolonge d’une année supplémentaire la couverture des vétérans et familles déjà inscrits au STFV.

Pour la ministre des Anciens Combattants, Jill McKnight, l’élargissement du programme répond à un besoin réel.

« L'accès à des services de santé rapides, pratiques et modernes est essentiel pour les vétérans et leur famille. L'élargissement du Service de télémédecine pour les familles des vétérans à tous les vétérans et toutes les vétéranes admissibles contribuera à combler les lacunes en matière de prestation de services afin de garantir que les vétérans puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin. », a-t-elle déclaré.