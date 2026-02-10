Air Transat suspend tous ses vols vers Cuba

Air Transat a annoncé la suspension temporaire de l’ensemble de ses vols à destination de Cuba jusqu’au 30 avril 2026, en raison de l’évolution rapide de la situation sur l’île. La décision survient après que les autorités cubaines ont averti d’une pénurie imminente de carburant d’aviation dans les aéroports du pays.

Dans un communiqué, le transporteur précise que toutes les réservations existantes pour des voyages prévus entre le 11 février et le 30 avril 2026 seront automatiquement annulées et remboursées selon le mode de paiement d’origine. Aucun geste n’est requis de la part des passagers concernés.

Priorité au rapatriement des voyageurs

Air Transat affirme que sa priorité immédiate est d’assurer le retour ordonné des personnes actuellement en séjour à Cuba. La compagnie se trouve en pleine organisation de vols de rapatriement, qui seront déployés dans les prochains jours.

La direction assure que les appareils utilisés pour ces opérations auront à leur disposition le carburant nécessaire pour effectuer les vols vers le Canada. Les voyageurs seront contactés afin de recevoir tous les détails liés à leur retour.

Entre temps, les clients actuellement en séjour tout-inclus avec Transat peuvent communiquer directement avec les représentants sur place pour obtenir soutien et informations. Ceux ayant réservé uniquement un vol auprès d’Air Transat, ou un forfait avec un autre voyagiste incluant un vol du transporteur, pourront quant à eux se tourner vers un service d’assistance téléphonique dédié, dont le numéro leur sera communiqué.

Reprise possible des opérations le 1er mai

Sous réserve de l’évolution de la situation énergétique à Cuba, Air Transat prévoit une éventuelle reprise des vols dès le 1er mai 2026. L’entreprise indique qu’elle continuera de suivre de près la situation sur le terrain.