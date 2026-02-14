Un nouveau comité jeunesse dans la MRC du Domaine-du-Roy

Donner une voix aux jeunes et contribuer concrètement à l’amélioration de leur qualité de vie, telle est la mission que s’est donnée la MRC du Domaine-du-Roy avec la création du comité jeunesse.

« On voulait mettre en place un comité jeunesse pour aller chercher le pouls de nos jeunes, fait savoir le préfet, Yanick Baillargeon. Si on veut s’assurer de garder nos jeunes en région, il faut savoir leurs besoins. »

Le comité jeunesse aura pour mandat de créer un projet, soutenu par un budget, répondant aux intérêts de cette population. Les membres pourront se référer à la consultation menée l’automne dernier auprès de 145 participants.

De plus, le comité sera invité à analyser les demandes au fonds Ici je mise sur moi. « C’est vraiment un fonds qui est destiné aux jeunes de 12 à 25 ans pour des projets initiés par les jeunes, indique Sophie Guy, conseillère en développement local à la MRC. On leur demande de s’associer à un adulte pour superviser le projet. Ils ont 1000 $ ou 2000$ s’ils ont des partenaires pour des projets. »

« Avant les Fêtes, on a eu quatre demandes. Par exemple, à l’école secondaire de la Cité, ils demandaient des gens de l’UQAC pour faire un atelier pour perfectionner le volleyball. Il y a eu une demande pour un tournoi de soccer », ajoute-t-elle.

Une nouvelle demande sera analysée à la prochaine rencontre du comité jeunesse, selon une grille.

En plus de ces responsabilités, le comité jeunesse agira à titre consultatif auprès de différents comités de la MRC et des municipalités, afin de s’assurer que la perspective des jeunes soit intégrée aux décisions.

Discussion et partage

Dès la première rencontre, Yanick Baillargeon était présent pour accueillir le comité et expliquer aux membres en quoi consiste son rôle de préfet. « Je me suis assis à la table. J’ai fait mon mot et je les ai écoutés. Ils parlaient. Plus ça allait, plus ils étaient à l’aise, raconte-t-il. Au fil de la discussion, ils se sont ouverts. Ça a été hyper intéressant. Je pense que ça va être un beau lieu de discussion pour ces jeunes. Ils vont se sentir écoutés. Aussi, ils vont pouvoir apporter une contribution à la société. »

Les profils des membres du comité jeunesse sont variés. On retrouve des élèves du secondaire, un étudiant du cégep et une jeune adulte, ainsi qu’une enseignante.

Pour sa part, Thomas Boulianne, âgé de 18 ans, est un étudiant au Cégep de Saint-Félicien en sciences de la nature. Le jeune homme a rapidement manifesté son intérêt pour le comité jeunesse.

Thomas explique qu’il est profondément attaché à son milieu et à sa communauté, et que contribuer à leur essor, ainsi qu’à celui des jeunes, serait pour lui une grande source de fierté et de valorisation.

Ce dernier démontre un intérêt pour les projets à caractère sportif. « C’est un aspect qui est ressorti dans la consultation. Je suis un grand amateur de sport. Les jeunes aimeraient avoir accès plus facilement à la pratique sportive et aux infrastructures pour se développer dans les plus hauts niveaux sans avoir nécessairement à sortir. C’est un point qui m’a rejoint », dit-il.