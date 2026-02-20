SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 26 s

Tournée régionale

Yves‑François Blanchet multiplie les rencontres dans la région

Émile Boudreau
Le 20 février 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En visite au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean jusqu’à samedi, le chef du Bloc Québécois, Yves‑François Blanchet, a amorcé une tournée axée sur les enjeux agricoles, économiques et industriels de la région.

Après avoir assisté jeudi soir au match des Saguenéens au Centre Georges‑Vézina, le chef bloquiste a débuté sa journée de vendredi en rencontrant le président‑directeur général de Port Saguenay, Carl Laberge, ainsi que la vice‑présidente Stéphanie Desforges. Les discussions ont porté sur le développement stratégique de l’infrastructure portuaire et son impact économique régional.

Un point de presse a ensuite réuni YvesFrançois Blanchet, le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, ainsi que les députés bloquistes de la région Mario Simard et Alexis BrunelleDuceppe. Le député de Gaspésie–Les ÎlesdelaMadeleine – Listuguj, Alexis Deschênes, était également présent.

Profitant de sa présence en région, le chef du Bloc Québécois a réitéré sa demande que les producteurs agricoles puissent bénéficier de la mesure d’amortissement accéléré et de la déduction de 100 % pour les investissements liés à la rénovation, l’amélioration ou la modernisation de leurs bâtiments agricoles.

« Un nombre élevé de fermes devront procéder au cours des prochaines années à des travaux importants de rénovation ou de mise aux normes de leurs bâtiments en vertu des nouvelles règles sur le bien-être animal. Permettre aux producteurs agricoles de bénéficier d’une déduction de 100 % pour leurs investissements en bâtiments constituerait un levier concret pour accélérer la modernisation de leurs infrastructures, de la productivité et de la compétitivité de nos fermes, et stimulerait l’activité économique locale, notamment dans les secteurs de la construction et des matériaux, dont au premier chef le bois. », a expliqué Yves-François Blanchet.

Une tournée chargée jusqu’à samedi

Le séjour du chef bloquiste au Saguenay–LacSaintJean se poursuivra avec plusieurs autres rencontres. Parmi celles-ci : une discussion avec Catherine Laprise, cotitulaire de la Chaire de recherche en santé durable de l’UQAC et directrice du Centre intersectoriel en santé durable ; une rencontre regroupant des représentants d’Alliage 02, de l’Union des préfets, de Développement économique Alma LacSaintJean et de Promotion Saguenay ; un échange avec diverses centrales syndicales portant sur l’avenir de l’industrie forestière ; une visite auprès d’Audrey Coulombe, directrice générale adjointe de Produits Boréal.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!
Publié à 18h00

Début des candidatures pour le concours Tournez-vous vers l’excellence!

La Financière agricole du Québec (FADQ) relance son concours Tournez-vous vers l'excellence! pour une 21ᵉ édition avec l’objectif de mettre en lumière la relève agricole du Québec. L’appel de candidatures, ouvert depuis hier, se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026, laissant aux jeunes entrepreneures et entrepreneurs admissibles le temps de ...

LIRE LA SUITE

Christine Fréchette garantit l’avenir des centrales de Domtar
Publié à 15h00

Christine Fréchette garantit l’avenir des centrales de Domtar

La candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, se veut rassurante quant à l’avenir des centrales hydroélectriques appartenant à Domtar et celui de l’usine de papier de Kénogami. En entrevue à Radio‑Canada, la députée a affirmé que Domtar demeure liée à plusieurs obligations envers la région, malgré le récent ...

LIRE LA SUITE

De l’atelier à l’économusée : la métamorphose de Mikuniss Collection
Publié à 8h00

De l’atelier à l’économusée : la métamorphose de Mikuniss Collection

Valéry Larouche est une femme d’affaires inarrêtable. Depuis la création de Mikuniss Collection, l’entrepreneure enchaîne les projets avec une énergie qui ne faiblit pas. Et maintenant, un chantier d’envergure s’apprête à prendre forme : un économusée. Avant de se lancer en mode, Valéry Larouche a étudié en comptabilité, un domaine dans lequel ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES