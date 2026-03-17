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Guerre au Moyen-Orient

Le Canada et ses alliés appellent à la désescalade au Liban

Émile Boudreau
Le 17 mars 2026 — Modifié à 17 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du RoyaumeUni ont signé une déclaration commune appelant à une fin immédiate de l’escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban.

Dans leur déclaration, les cinq pays se disent « profondément préoccupés » par l’intensification des affrontements et appellent les représentants israéliens et libanais à s’engager dans des négociations afin de parvenir à une solution politique durable.

« Les attaques du Hezbollah contre Israël et les frappes visant des civils doivent cesser, et ses membres doivent déposer les armes. Nous condamnons la décision du Hezbollah de se joindre à l’Iran dans les hostilités, laquelle compromet davantage la paix et la sécurité dans la région. », peuton lire dans la déclaration partagée par le cabinet du premier ministre du Canada.

Les signataires dénoncent particulièrement les attaques contre les infrastructures civiles, les travailleurs de la santé et les établissements hospitaliers, ainsi que celles visant la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ils appellent toutes les parties au conflit à agir dans le strict respect des règles humanitaires internationales.

Par ailleurs, les dirigeants demandent à Israël d’éviter une offensive terrestre de grande envergure au Liban. Selon eux, une telle opération risquerait de s’inscrire dans la durée et d’entraîner des conséquences humanitaires dévastatrices pour une population déjà confrontée à des déplacements forcés.

La déclaration réaffirme enfin le soutien des cinq pays aux efforts du gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah, interdire ses activités militaires et mettre un terme à ses opérations armées.

« Nous sommes solidaires du gouvernement et du peuple du Liban, qui sont malgré eux entraînés dans ce conflit. », conclut le texte.

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