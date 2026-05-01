Chambord : plus de 300 résidents consultés sur l’avenir des commerces

Dans le cadre d’une étude d’opportunité sur les commerces de proximité, la firme Raymond Chabot Grant Thornton a procédé à un sondage auprès de plus de 300 résidents de Chambord.

« La fermeture de la Coop de Chambord a engendré des changements d’habitudes. Ça a quand même eu un impact important dans la communauté. On a voulu mandater une firme pour faire un portrait de la situation », explique le maire Luc Chiasson.

Le conseil municipal a confié à Raymond Chabot Grant Thornton un mandat de 35 008 $ pour réaliser cette étude. Celle‑ci vise notamment à dresser l’inventaire des commerces et services existants ou en développement, à analyser le potentiel de croissance et à identifier des opportunités de nouvelles implantations.

La participation citoyenne a dépassé les attentes. Plus de 300 personnes ont répondu au sondage. Le consultant a également mené des rencontres individuelles avec des entrepreneurs et divers acteurs du milieu.

La municipalité s’attend à recevoir les conclusions de l’étude, soit un portrait détaillé de la situation accompagné de recommandations, d’ici la fin avril ou le début mai.

Par cette initiative, Chambord veut encourager le développement de nouvelles initiatives en phase avec les besoins identifiés.

« Ce n’est pas la municipalité qui va ouvrir un dépanneur ou une épicerie, dit Luc Chiasson. On peut mettre en place des incitatifs. On peut être des facilitateurs qui permettront l’ouverture d’un commerce ou la concrétisation de projets. »

Rappelons que la Coop de Chambord, qui comptait une quarantaine d’employés, a fermé ses portes en juin 2025. Cinq mois après la faillite, aucun promoteur n’avait été trouvé pour relancer le commerce, malgré des offres initiales jugées insatisfaisantes par les créanciers.

En réaction, un comité formé de représentants municipaux, de la MRC du Domaine-du-Roy, de la SADC Lac-Saint-Jean Ouest, de la Corporation de développement de Chambord, et de l’ancienne présidente de la COOP, Sylvie St-Laurent, a été mis sur pied pour étudier les options de relance.

La population de Chambord doit maintenant se rendre à Desbiens, Roberval et même jusqu’à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour faire des achats d’épicerie et de quincaillerie.