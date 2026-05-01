Un nouveau défi « extrêmement emballant » pour Karl Blackburn

Karl Blackburn amorce un nouveau chapitre de sa carrière. Depuis le 21 avril, l’ex-député de Roberval occupe le poste de président-directeur général (PDG) de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.

À 58 ans, il parle d’un défi « extrêmement emballant » qui lui permettra de poursuivre son engagement envers la population, mais sous une autre forme.

« Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir mettre mon réseau et mon expérience au service d’une mission essentielle : améliorer concrètement la vie des gens. J’entame ce défi avec la conviction de pouvoir avoir un réel impact », affirme-t-il d’entrée de jeu.

La Fondation soutient le centre hospitalier spécialisé dans les soins, la recherche, l’enseignement et la prévention des maladies cardiovasculaires. L’établissement joue également un rôle de premier plan dans le développement et l’évaluation de nouvelles technologies en cardiologie.

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation de projets novateurs et contribuer à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, toujours la première cause de mortalité dans le monde. Grâce à ses événements philanthropiques et à la générosité de ses donateurs, elle a permis à l’Institut de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays.

Depuis sa création, plus de 400 millions de dollars ont été amassés, contribuant à d’importantes découvertes et au soutien des spécialistes, professionnels et chercheurs. Ces apports permettent aujourd’hui d’offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

Engagement social

Pour Karl Blackburn, cette nomination représente une occasion unique de conjuguer gestion, engagement social et contribution directe au système de santé.

« C’était une belle opportunité de pouvoir diriger une des plus grandes fondations hospitalières au Canada, directement liée à un institut de calibre mondial. C’est un défi qui va me permettre de continuer d’œuvrer dans un environnement où l’on aide les gens qui, malheureusement, vivent avec des enjeux cardiaques », explique-t-il.

Approché pour succéder au PDG sortant parti à la retraite, il n’a pas hésité longtemps avant d’accepter.

« On m’a demandé si ça m’intéressait, et j’ai dit oui. C’est un travail à temps plein, et j’aurai aussi l’occasion de siéger au conseil d’administration de l’Institut. »

Enjeux de santé personnels

Cette transition professionnelle survient après une période marquée par des enjeux de santé personnels pour Karl Blackburn. En 2024, il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate et a subi une intervention chirurgicale à la fin de l’année.

Aujourd’hui, il se fait rassurant. « Je vais très bien. Mes suivis médicaux sont maintenant aux quatre mois et, lors du dernier rendez-vous, il n’y avait plus de trace de cancer. », confie-t-il.

Il affirme être revenu en pleine forme, physiquement et mentalement.

« Je fais beaucoup d’activités physiques. Je dirais même que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. »

Sur le plan politique, cette nomination s’inscrit dans la continuité d’une réflexion amorcée il y a quelques mois. En décembre dernier, il avait annoncé qu’il ne serait pas candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec.

« J’avais indiqué que mon engagement pour le Québec allait se faire différemment. Aujourd’hui, je le fais sans partisanerie politique en m’impliquant autrement. »