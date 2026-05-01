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Le Mois de l’arbre et des forêts s’amorce au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 01 mai 2026 — Modifié à 07 h 56 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL), en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), donne officiellement le coup d’envoi à la 144e édition du Mois de l’arbre et des forêts. Placée sous le thème « Je choisis le bois! », cette édition 2026 met une fois de plus en lumière l’importance des forêts et des produits forestiers dans le quotidien des Québécois.

Cet événement vise à sensibiliser la population à la richesse collective que représentent les forêts. Cette année, 38 050 plants fournis par le MRNF seront distribués à la population ainsi qu’aux établissements scolaires de la région. L’initiative a pour objectif de verdir durablement les milieux de vie tout en transmettant des valeurs environnementales aux jeunes générations.

Au total, plus de 120 activités se dérouleront dans différentes localités du Saguenay–Lac-Saint-Jean, grâce à l’implication des municipalités, des écoles, des organismes communautaires et des entreprises. En parallèle, les naturalistes de l’AFSL animeront 21 ateliers éducatifs destinés aux jeunes, permettant de mieux comprendre les usages multiples du bois et les bienfaits des ressources forestières.

La population est également invitée à prendre part à la Fête régionale du Mois de l’arbre et des forêts, qui aura lieu le 22 mai dès 9 h 30 au centre communautaire de Lac-Bouchette, où plusieurs essences d’arbres seront distribuées. De plus, tout au long du mois de mai, le concours « Mon arbre coup de cœur » invite les citoyens à soumettre une photo de leur arbre préféré et à expliquer sa signification. Les détails sont disponibles sur la page Facebook de l’AFSL.

Enfin, le programme « Mon arbre à moi », mené en partenariat avec les centres hospitaliers et les maisons de naissance, se poursuit en marge des activités du Mois de l’arbre et des forêts. Célébrant cette année ses 25 ans, ce programme permet à chaque enfant né ou adopté au Québec de recevoir un plant forestier et une échelle de croissance. Les parents des bébés inscrits recevront prochainement les informations nécessaires pour récupérer leur arbre.

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