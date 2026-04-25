Défaite des Saguenéens contre Rouyn-Noranda

Les Saguenéens de Chicoutimi ont subi une défaite de 3-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi soir, au Centre Georges-Vézina, lors du premier match de leur demi-finale de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Jusqu’ici invaincue depuis le début des séries éliminatoires, la formation dirigée par Yanick Jean a ainsi encaissé un premier revers après avoir dominé ses adversaires lors des deux premières rondes. Ce résultat place désormais les Saguenéens en retard 1-0 dans cette série 4 de 7.

En fin de rencontre, les Saguenéens ont tenté le tout pour le tout en retirant leur gardien au profit d’un sixième patineur, mais les Huskies ont finalement scellé l’issue du match en inscrivant un troisième but dans un filet désert.

Les Saguenéens reprennent l’action dès ce soir, toujours à domicile, pour le deuxième affrontement de la série.