Opération d’effarouchement des oiseaux migrateurs dans la région

La Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean lance, du 3 au 24 mai, son opération d’effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole. L’initiative vise à limiter les dommages causés aux cultures par des espèces comme la grande oie des neiges, qui utilisent les terres agricoles comme prairies lors de leur passage printanier.

Selon l’UPA, ce phénomène entraîne chaque année des pertes de récoltes importantes pour les producteurs de la région. Face à ces enjeux récurrents, le milieu agricole doit faire preuve d’ingéniosité pour protéger les champs et limiter les dégâts.

Selon l’UPA, l’effarouchement demeure la technique la plus efficace et la plus économique. Elle consiste à faire peur aux oiseaux afin de les inciter à se déplacer vers des sites où le broutage ne cause pas de dommages.

Cette année, neuf effaroucheurs seront déployés sur l’ensemble du territoire agricole du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean afin de répondre aux demandes des producteurs aux prises avec une forte présence d’oiseaux migrateurs.

Les effaroucheurs seront à l’œuvre tous les jours pendant la période de l’opération. Titulaires d’un permis, ils seront clairement identifiés par un dossard. L’UPA sollicite également la collaboration des chasseurs dans le cadre de la chasse printanière.

« Les oiseaux migrateurs causent, depuis plusieurs années, des dommages considérables aux cultures au Saguenay-Lac-St-Jean, entraînant des pertes récurrentes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Afin de favoriser une cohabitation durable entre les activités agricoles et la faune aviaire, notre organisation coordonne les opérations d’effarouchement sur le territoire. », souligne Jean-Thomas Maltais, président régional de l’UPA.