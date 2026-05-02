Un gros mois de mai attend le Club de sauvetage sportif de Saint-Félicien 

Le mois de mai s’annonce particulièrement chargé pour le Club de sauvetage sportif de Saint-Félicien, alors que ses athlètes prendront part à deux compétitions majeures qui pourraient marquer un tournant dans leur saison.

Dès le début du mois, une délégation de 14 nageurs du club se rendra à Gatineau pour participer au Championnat québécois en piscine, une étape importante dans le parcours des athlètes.

« Lors de cette compétition, ils vont sélectionner les athlètes qui feront partie de l’équipe du Québec cette année. J’ai six de mes athlètes qui y sont actuellement, et j’en ai beaucoup de mon groupe qui ont appliqué pour y être aussi, donc ça va être intéressant pour voir combien de nos athlètes sauront faire leur place sur l’équipe », explique l’entraîneuse du club, Stéphanie Labelle.

Une éventuelle sélection représenterait une occasion précieuse pour les jeunes sportifs.

« Faire partie de cette équipe, ça permet notamment d’avoir accès à des entraînements de haut calibre, de s’entraîner avec des athlètes de haut niveau, donc c’est bon pour le développement. »

Championnat canadien

La cadence ne ralentira pas par la suite, alors que 17 athlètes du club prendront la direction de Laval à la fin du mois pour le Championnat canadien en piscine. Cette compétition d’envergure servira notamment de qualification en vue du Championnat du monde prévu plus tard cette année.

Stéphanie Labelle demeure toutefois prudente quant aux chances de voir ses protégés accéder à la scène internationale.

« Je ne sais pas si on y aura des athlètes qui s’y rendront cette année. Ceux qui auraient les habiletés pour y aller en seront à leur première année au cégep ou à l’université, donc c’est une grosse année pour eux », mentionne-t-elle.

Certains tenteront néanmoins leur chance.

« J’ai trois autres athlètes qui ont postulé quand même pour vivre l’expérience, mais je ne sais pas s’ils vont réussir à se faire une place pour aller au Championnat du monde. »

Quoi qu’il en soit, cette échéance nationale a déjà eu un effet mobilisateur au sein du groupe.

« Pour nous, le Championnat canadien a été une grosse motivation à l’entraînement tout au long de l’hiver. On vise une victoire à ce championnat, c’est le seul en piscine que nous n’avons jamais gagné. On ne connaît pas vraiment encore le calibre, mais on est motivé et on croit en nos chances », affirme Stéphanie Labelle.

Au-delà de ces deux rendez-vous majeurs, le club prendra également part aux différentes compétitions du circuit québécois de sauvetage sportif au cours de la saison.