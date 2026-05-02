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Samedi, 02 mai 2026

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Temps de lecture : 54s

Collation des grades 2026

L’Université du Québec à Chicoutimi célèbre plus de 1 700 diplômés

Émile Boudreau
Le 02 mai 2026 — Modifié à 11 h 28 min le 01 mai 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) tient aujourd’hui, le samedi 2 mai, sa Collation des grades annuelle au Pavillon sportif, une journée marquée par deux cérémonies soulignant la réussite de 1 720 nouvelles diplômées et nouveaux diplômés.

La cohorte 2026 de l’UQAC regroupe précisément 1 158 personnes diplômées au baccalauréat, 508 à la maîtrise et 54 au doctorat. Ces finissants proviennent des campus de Saguenay, de Montréal et de SeptÎles.

Fidèle à une tradition bien ancrée depuis plus de 20 ans, chaque membre de la cohorte sera invité à défiler individuellement sur scène. Ils seront accueillis par le recteur et les vicerecteurs de l’UQAC, entourés de leurs pairs ainsi que de leurs proches rassemblés dans la salle.

La journée sera également ponctuée par la remise de distinctions honorifiques. Deux doctorats honoris causa seront décernés à JeanFrançois Lépine et à Jeanne L. Blackburn. L’UQAC remettra aussi cinq médailles à des personnalités d’exception s’étant illustrées dans leur domaine respectif.

Dans une optique de responsabilité environnementale, l’Université compensera les émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements des diplômés assistant à la Collation des grades 2026 par la plantation de 312 arbres. Il sera également possible de suivre l’événement en direct sur le Web, permettant ainsi au plus grand nombre de prendre part à cette journée de célébration.

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