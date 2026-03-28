SUIVEZ-NOUS

Samedi, 28 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 8 s

Lauréats 2026 du 15e gala annuel

Neuf personnes deviendront membre de l’Ordre du Bleuet

Jean Tremblay
Le 28 mars 2026 — Modifié à 11 h 09 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

L’Ordre du Bleuet pour les arts, la culture et le patrimoine a fait connaître les lauréats 2026 qui seront honorés dans le cadre du gala honorifique qui aura lieu à l’auditorium Fernand-Bilodeau de Roberval le samedi 6 juin 2026, à 16h.

Dans la catégorie posthume, on retrouve Simone Murray-Boivin et Lionel Villeneuve. Dans les autres catégories, seront honorés : Céline Gagnon, Rose-Line Brasset, Denis Gagnon, Robert Doré, Christiane Dufour, Claire Maltais et Sara Moisan. Les neuf lauréats seront proclamés « Membre de l’Ordre du Bleuet ».

« Nous vous surprendrons en levant le voile sur la carrière prolifique et les réalisations exceptionnelles, souvent insoupçonnées, des neuf nouveaux membres reçus de l’Ordre du Bleuet en cette année 2026 », explique Hélène Gaudreault, administratrice et responsable des communications pour l’Ordre du Bleuet.

Les spectateurs auront l’opportunité, par leur présence, de manifester leur admiration à des artistes qui ont contribué avec brio au développement et au rayonnement culturel de notre région. Ils auront également l’occasion de les rencontrer, après le gala.

Billet en vente

Ce rendez-vous est ouvert au grand public et non pas sur invitation seulement. Les billets, au coût de 35$, incluent les frais de billetterie, le programme-souvenir, quelques prestations musicales et un vin d’honneur servi en fin de soirée, en compagnie de nos lauréats.

Il est possible de se procurer des billets de plusieurs façons : en allant sur le site de l’Ordre du Bleuet : https://ordredubleuet.com, Par Internet avec le lien suivant: https://www.reservatech.net/events/15, par téléphone au 418 545-3330, option #2. Ou encore, dans les points de ventes : Familiprix Bélanger et Grenier, à la bibliothèque d'Alma ou encore à la Tabagie Nelson de Jonquière.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture du rang Double Nord à partir du 30 mars
Publié à 10h54

Fermeture du rang Double Nord à partir du 30 mars

La Ville de Saint-Félicien avise l’ensemble de la population qu’à partir du 30 mars prochain, le rang Double Nord sera fermé pour la période de dégel. Cette fermeture a pour objectif de réduire les dommages pouvant être causés sur la chaussée par la circulation durant cette période. Seule la circulation locale sera permise à partir du boulevard ...

LIRE LA SUITE

Yvon Lamontagne priorise la forêt, l’agriculture et le tourisme pour un deuxième mandat
Publié hier à 15h28

Yvon Lamontagne priorise la forêt, l’agriculture et le tourisme pour un deuxième mandat

Réélu à la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien (CCISF), Yvon Lamontagne identifie trois secteurs d’intervention prioritaires pour la prochaine année : la forêt, l’agriculture et le tourisme. Selon lui, le contexte actuel exige davantage de concertation afin de soutenir le développement économique local. Il ...

LIRE LA SUITE

Ottawa atteint enfin les exigences de dépenses de l’OTAN
Publié hier à 15h00

Ottawa atteint enfin les exigences de dépenses de l’OTAN

Après plus d’une décennie de dépenses militaires à environ 1 % du produit intérieur brut (PIB), soit la moitié de l’objectif fixé par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à ses pays membres, le gouvernement fédéral a finalement atteint la cible de l’alliance militaire. Un objectif qui devait initialement être atteint dans seulement ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES