Neuf personnes deviendront membre de l’Ordre du Bleuet

L’Ordre du Bleuet pour les arts, la culture et le patrimoine a fait connaître les lauréats 2026 qui seront honorés dans le cadre du gala honorifique qui aura lieu à l’auditorium Fernand-Bilodeau de Roberval le samedi 6 juin 2026, à 16h.

Dans la catégorie posthume, on retrouve Simone Murray-Boivin et Lionel Villeneuve. Dans les autres catégories, seront honorés : Céline Gagnon, Rose-Line Brasset, Denis Gagnon, Robert Doré, Christiane Dufour, Claire Maltais et Sara Moisan. Les neuf lauréats seront proclamés « Membre de l’Ordre du Bleuet ».

« Nous vous surprendrons en levant le voile sur la carrière prolifique et les réalisations exceptionnelles, souvent insoupçonnées, des neuf nouveaux membres reçus de l’Ordre du Bleuet en cette année 2026 », explique Hélène Gaudreault, administratrice et responsable des communications pour l’Ordre du Bleuet.

Les spectateurs auront l’opportunité, par leur présence, de manifester leur admiration à des artistes qui ont contribué avec brio au développement et au rayonnement culturel de notre région. Ils auront également l’occasion de les rencontrer, après le gala.

Billet en vente

Ce rendez-vous est ouvert au grand public et non pas sur invitation seulement. Les billets, au coût de 35$, incluent les frais de billetterie, le programme-souvenir, quelques prestations musicales et un vin d’honneur servi en fin de soirée, en compagnie de nos lauréats.

Il est possible de se procurer des billets de plusieurs façons : en allant sur le site de l’Ordre du Bleuet : https://ordredubleuet.com, Par Internet avec le lien suivant: https://www.reservatech.net/events/15, par téléphone au 418 545-3330, option #2. Ou encore, dans les points de ventes : Familiprix Bélanger et Grenier, à la bibliothèque d'Alma ou encore à la Tabagie Nelson de Jonquière.