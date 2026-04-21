Candidatures recherchées pour le conseil d’administration

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets est à la recherche de représentants de la communauté sur son conseil d’administration.

Le conseil d’administration est formé d’au moins 15 membres répartis comme suit : cinq personnes qui représentent la communauté, cinq membres du personnel selon le corps d’emploi et cinq membres parents d’élèves.

Quatre postes sont ouverts aux candidatures afin de représenter la communauté. Les mandats, d’une durée de trois ans (sauf une exception), débuteront le 1er juillet 2026 et se termineront le 30 juin 2029.

Voici les postes ouverts :

Poste no 2 : Une personne ayant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion de ressources financières ou matérielles;

Poste no 3 : Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel;

Poste no 4 : Une personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires (mandat se terminant le 30 juin 2028);

Poste no 5 : Une personne âgée de 18 à 35 ans.

Toute personne qui correspond à l’un des profils ci-haut, qui est âgée de plus de 18 ans et qui réside sur le territoire du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets peut soumettre sa candidature. D’autres conditions sont détaillées dans l’avis public d’appel de candidatures, que vous pouvez consulter sur notre site Internet en cliquant sur ce lien.

Implication

Faire partie du conseil d’administration, c’est contribuer à déterminer les grandes orientations du centre de services scolaire. C’est aussi veiller à ce qu’un soutien adéquat soit apporté aux établissements d’enseignement et à ce que des services éducatifs de qualité soient offerts à tous les élèves. Les membres du conseil d’administration contribuent à une gestion efficace et efficiente des ressources mises à la disposition du centre de services scolaire.

L’implication représente au moins quatre séances par année scolaire, qui se déroulent en alternance aux centres administratifs de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, ainsi que des comités pléniers au complexe administratif de Saint-Félicien. Une allocation de présence et le remboursement de certaines dépenses, comme les déplacements, sont versés aux membres.

Les qualités recherchées chez les candidats sont le sens du service public, la volonté d’agir dans le meilleur intérêt de l’élève, l’objectivité, l’intégrité, le sens de l’éthique ainsi qu’une grande capacité d’analyse, de synthèse et de collaboration.

Pour plus d’informations et pour soumettre votre candidature : consultez la section Appel de candidatures pour le conseil d’administration sur notre site Internet. La date limite pour transmettre une candidature est le 15 mai 2026.