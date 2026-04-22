Des rôtisseries St-Hubert plus inclusives au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Deux autres rôtisseries St‑Hubert du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean adapteront leurs salles à manger aux besoins des personnes autistes dès le dimanche 26 avril. Les restaurants de Dolbeau‑Mistassini, situés au 1780 des Mélèzes, et de Roberval, au 21 boulevard de l’Anse, deviendront à leur tour des « rôtisseries inclusives », s’ajoutant à celles déjà en place à Chicoutimi et Jonquière.

Concrètement, tous les dimanches midi, de 11 h à 13 h, les personnes autistes et leur famille seront accueillies dans un environnement pensé pour réduire les surstimulations.

Parmi les mesures mises en œuvre figurent la diminution de la luminosité artificielle, l’abaissement du volume de la musique d’ambiance ainsi que la mise à disposition de trousses sensorielles. De plus, les équipes sur place ont reçu une formation spécialisée afin de mieux répondre à la réalité de cette clientèle.

Afin de faciliter l’expérience avant même l’arrivée au restaurant, une visite virtuelle d’une rôtisserie inclusive, de même que divers outils préparatifs sont également accessibles en ligne pour les familles qui souhaitent planifier leur sortie.

Avec l’ajout des établissements de Dolbeau‑Mistassini et de Roberval, ce sont désormais 90 rôtisseries St‑Hubert réparties au Québec, en Ontario et au Nouveau‑Brunswick qui participent à cette initiative, offerte chaque semaine.