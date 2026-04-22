140 000 $ en bourses distribué à d’anciens joueurs des Saguenéens

Au cours de la dernière année, les Saguenéens de Chicoutimi, par l’intermédiaire de la Fondation d’études Desjardins, ont remis 141 400 $ sous la forme de bourses d’études à d’anciens joueurs de l’équipe, rapporte Radio-Canada.

Dans le détail, 65 200 $ ont été octroyés lors de la session d’automne, tandis que 76 200 $ ont été distribués à la session d’hiver. Ces montants permettent d’égaliser les bourses offertes par la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

En décembre dernier, la Fondation avait également annoncé des contributions pour divers organismes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un montant de 250 000 $ a notamment été versé au Regroupement loisirs et sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont 100 000 $ destinés spécifiquement à Hockey Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, la Fondation a fourni des ordinateurs MacBook Pro à 24 joueurs de l’édition actuelle des Saguenéens, pour une valeur totale estimée à environ 52 000 $.

Ces retombées financières sont rendues possibles en grande partie grâce au moitié-moitié LotoSags. Au cours de la dernière année, cette loterie a permis d’amasser 4,75 millions de dollars. La moitié de cette somme a été remise aux gagnants à chaque partie, tandis que la portion revenant à la Fondation s’élève à environ 2,37 millions de dollars. De ce montant, des frais de 10 % sont toutefois versés à l’exploitant de la plateforme informatique.

Lors des quatre matchs des séries éliminatoires, les lots remis aux gagnants ont varié entre 158 000 $ et 212 000 $. L’organisation a souligné, par communiqué, que 80 % des gagnants provenaient du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les billets étant également offerts en ligne, il est possible de participer à la loterie partout au Québec, sans obligation d’assister aux matchs.