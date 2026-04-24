Thiéry Bouchard du Cégep de St-Félicien remporte un concours de mathématique

Le Cégep de St-Félicien souligne la réussite de l’un de ses étudiants qui s’est démarqué lors d’un concours provincial en mathématiques. Thiéry Bouchard, étudiant de première année en Sciences de la nature, a obtenu le meilleur résultat au concours de l’Association mathématique du Québec (AMQ) parmi les participants du Cégep. Pour sa performance, il a reçu une bourse de 100 $ offerte par l’institution.

Pour sa part, Alexis Plourde, également étudiant de première année en Sciences de la nature, a terminé au deuxième rang et a reçu un bon d’achat de 50 $ offert par le département de mathématiques. Quant à Raphaël Abogo, étudiant finissant de Techniques de l’informatique, s’est classé troisième et a remporté un bon d’achat de 25 $, offert également par le département de mathématiques.

Promouvoir les mathématiques

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'Association mathématique du Québec (AMQ) joue un rôle essentiel dans la promotion des mathématiques en organisant deux concours annuels exigeants et reconnus : l'un pour le niveau secondaire et l'autre pour le collégial.

Le concours de l'AMQ offre aux participants l'opportunité de se surpasser, de mesurer leurs compétences et de se préparer rigoureusement pour de futures études dans des domaines scientifiques.