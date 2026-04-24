Les feux liés à l’utilisation des plaques de cuisson comme comptoir en hausse

Lors de la plus récente séance du conseil municipal, le directeur du Service de sécurité incendie de Roberval (SSIR), Yanick Huard, a présenté le rapport annuel 2025. Le document fait état de 368 interventions réalisées par les pompiers des six casernes du territoire, un volume d’activité qui rejoint celui observé l’année précédente. Parmi les causes relevées, une tendance retient particulièrement l’attention : l’utilisation inadéquate des plaques de cuisson comme surface de rangement.

Cette pratique, qui consiste à déposer divers articles de cuisine — notamment des friteuses ou des appareils de type friteuse à air chaud — sur la cuisinière, figure désormais parmi les facteurs fréquents d’incendie recensés au cours de la dernière année.

Yanick Huard souligne également la présence récurrente d’autres sources d’incendie résidentiel, dont les articles de fumeur et les feux de cheminée.

« Plusieurs facteurs peuvent expliquer les incendies, mais certains reviennent plus régulièrement. Les articles de fumeur et les feux de cheminée apparaissent encore dans nos statistiques, même si leur nombre diminue. Par ailleurs, les nouvelles surfaces de cuisson en vitrocéramique attirent davantage l’usage comme espace de comptoir, contrairement aux anciens modèles munis de ronds en serpentin », précise le directeur.

Prépondérance des causes accidentelles

L’analyse des événements survenus en 2025 met en lumière la forte proportion de causes accidentelles. Les enquêtes réalisées à la suite des incendies indiquent que 84 % des sinistres découlent de circonstances accidentelles. Ces situations résultent principalement de défectuosités mécaniques ou électriques, ainsi que d’erreurs humaines.

Le rapport mentionne par ailleurs l’absence d’événements majeurs au cours de la période concernée. Contrairement à certaines années marquées par des incendies d’envergure, notamment dans un quartier résidentiel, à la résidence des Ursulines, à l’hôpital ou encore au palais de justice, les interventions de 2025 s’inscrivent dans une dynamique plus stable.

« Le territoire conserve un historique marqué par des incendies importants. Toutefois, les opérations de la dernière année correspondent à une situation normale », indique Yanick Huard.

Un effectif réparti sur six casernes

En 2025, le SSIR regroupait 81 membres, dont 35 officiers et 46 pompiers. Ces effectifs se répartissent entre les casernes de Roberval, Sainte-Hedwidge, Chambord, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette.

Selon le directeur, la composition des équipes évolue régulièrement en fonction des départs et de l’arrivée de nouvelles recrues, un phénomène courant dans les services incendie.