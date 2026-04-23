Une première édition réussie pour le Défi Science on tourne

Le programme de Sciences de la nature du Cégep de St-Félicien a tenu, le 17 avril dernier, la toute première édition de son Défi Science on tourne, marquant un tournant important dans la façon de mettre en valeur le travail des étudiants finissants.

Après plus de cinquante éditions de l’Expo-Sciences, l’équipe enseignante a choisi de renouveler l’événement en proposant une formule axée sur l’expérimentation et l’innovation.

À cette occasion, les étudiants finissants en Sciences de la nature ont conçu et testé des engins autonomes appelés à parcourir un circuit à obstacles dans l’objectif accumuler le plus de points possible en réalisant différentes tâches techniques.

Chaque bolide devait toutefois respecter plusieurs contraintes strictes, dont un poids maximal de 4 500 grammes, l’obligation de pouvoir entrer entièrement dans une boîte et la possibilité d’être assemblé en moins de cinq minutes, ajoutant ainsi un niveau de complexité supplémentaire au défi. Au total, quatorze engins autonomes ont pris part à la compétition, sous le regard attentif du public réuni à la Place centrale du Cégep.

Pour souligner l’effort et le talent des participants, 2 300 $ en bourses ont été remis dans différentes catégories, soit l’écoresponsabilité, l’ingéniosité, la communication et le grand prix du Défi, attribué aux trois premières positions du classement général.