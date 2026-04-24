Première réunion du Conseil des régions du gouvernement Québec

Le Conseil des régions a tenu aujourd’hui sa toute première rencontre officielle réunissant les 18 députés caquistes qui ont été désignés pour représenter les 17 régions administratives de la province, la Montérégie bénéficiant d’une double représentation.

Présidé par le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, ce conseil relève du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Il a été mis sur pied afin d’assurer la représentation des réalités régionales au cœur des décisions gouvernementales.

Les rencontres, prévues toutes les deux semaines, serviront de tribune aux élus pour inscrire à l’ordre du jour les principaux enjeux touchant leurs territoires respectifs. Pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région sera représentée par la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Afin de maintenir un lien étroit avec le terrain, les membres du Conseil des régions pourront compter sur l’appui d’attachés régionaux. Ces derniers auront pour mandat d'assurer un lien étroit entre le Conseil et le terrain.